NVIDIA está preparando una revisión de sus tarjetas gráficas basadas en Ampere que, de momento, conocemos como GeForce RTX 30 Super. Este nombre tiene sentido porque sigue la estrategia que vimos, en su momento, con las GeForce RTX 20 Super, y serviría al gigante verde para renovar su catálogo de soluciones gráficas antes de que se produzca la llegada de su próxima generación, la serie GeForce RTX 40, basada en Ada Lovelace.

Las GeForce RTX 30 Super llegarán, según las últimas informaciones, en enero del año que viene, pero no estarán solas. Un nuevo rumor asegura que NVIDIA presentará en dicha fecha la GeForce RTX 3090 Super y la RTX 3070 Ti Super, además de una GeForce RTX 2060 con 12 GB de memoria GDDR6. Este último modelo me parece una revisión interesante, sobre todo porque podría ayudar a paliar, aunque sea de forma parcial, la situación que vive actualmente el mercado de tarjetas gráficas consumo general (escasez y precios inflados).

En términos de rendimiento bruto, la RTX 2060 es capaz de ofrecer un excelente rendimiento en 1080p y rinde muy bien en 1440p, tiene hardware dedicado para acelerar trazado de rayos, y gracias al DLSS de segunda generación es capaz de mover títulos triple A en 4K con fluidez. Con esas premisas sobre la mesa, no me extraña la idea de que NVIDIA quiera lanzar una revisión de aquella con 12 GB de memoria GDDR6. Si esto se confirma, no hará más que dar peso a lo que os he dicho en otras ocasiones, que la RTX 2060 se ha convertido en una de las mejores soluciones gráficas de gama media de NVIDIA.

Volviendo a las GeForce RTX 30 Super, en esta ocasión la fuente de la noticia solo habla de dos modelos concretos, la RTX 3090 Super y la RTX 3070 Ti Super. Es importante tener en cuenta que esto no quiere decir que NVIDIA solo vaya a lanzar esos dos modelos, sino que más bien parece indicar que podríamos estar ante un lanzamiento escalonado, es decir, que primero podrían lanzar esas dos nuevas tarjetas gráficas y poco después el resto de modelos de la nueva gama Super.

Posible rendimiento de las GeForce RTX 30 Super

Una filtración de finales de septiembre ya nos dejó un primer desglose de las posibles especificaciones de las próximas tarjetas gráficas de NVIDIA, y como vimos en este artículo, la GeForce RTX 3060 Super era la revisión más interesante, ya que podría acabar siendo más potente que la GeForce RTX 3060 Ti, aunque tengo mis dudas por el posible impacto que tendría la utilización en aquella de un bus de 192 bits.

La diferencia entre la GeForce RTX 3090 Super y la GeForce RTX 30 Super 3090 va a ser muy pequeña, ya que la primera solo traerá, en teoría, un leve aumento del total de shaders, y por tanto tendrá también dos núcleos RT más, más núcleos tensor y más unidades de textura. Por contra, la mejora de rendimiento en el caso de la RTX 3080 Super frente a la RTX 3080 podría ser mayor, ya que aunque no habrá una diferencia importante en el número de shaders la primera tendrá 2 GB más de memoria gráfica y un bus más grande, lo que se traducirá en un mayor ancho de banda.

En el caso de la RTX 3070 Super, la diferencia no debería ser muy grande frente a la RTX 3070, ya que los cambios se limitarán, en teoría, a un mayor ancho de banda derivado del uso de memoria GDDR6X. Por último tenemos a la RTX 3060 Super, una tarjeta gráfica que contaría con 5.632 shaders frente a los 3.584 shaders de la RTX 3060, y que por tanto debería ofrecer una mejora de rendimiento muy marcada, como anticipamos en el primer párrafo de este apartado.