Ubisoft lanzó Far Cry 6 el pasado 7 de octubre, un juego que, como sabrán muchos de nuestros lectores, se había perfilado como uno de los títulos triple A más importantes de la compañía francesa, y también en el próximo gran abanderado de la iluminación inmersiva de Corsair, una tecnología que ya hemos tenido la oportunidad de probar en ocasiones anteriores y que, como recordarán nuestros lectores habituales, logra mejorar de forma notable la experiencia de juego.

Durante los últimos días, he tenido la oportunidad de probar Far Cry 6, y como os prometí en su momento estoy listo para compartir con vosotros mi experiencia en este juego con la iluminación inmersiva de Corsair. Antes de entrar en materia, quiero mostraros las especificaciones completas del equipo de pruebas, tanto a nivel de hardware como de periféricos, para que tengáis claro todo lo que hemos utilizado para probar dicha tecnología en lo nuevo de Ubisoft:

Sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits.

Procesador Ryzen 7 5800X (Zen 3) con ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,8 GHz-4,7 GHz.

Placa base Gigabyte X570 Aorus Ultra.

32 GB de memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro SL a 3.200 MHz CL16 (cuatro módulos).

Sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite Capellix White con tres ventiladores Corsair ML RGB de 120 mm.

Tarjeta gráfica RTX 3080 Founders Edition con 10 GB de GDDR6X.

Tarjeta de sonido Sound BlasterX AE-5 Plus.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair MP400 de 4 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP600 Core de 2 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair Force Series MP510 de 960 GB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium con certificación 80 Plus Titanio.

Seis ventiladores Corsair iCUE QL120 RGB.

Lightning Node Core y Commander CORE para controlar ventiladores e iluminación.

Chasis Corsair 5000D Airflow.

Teclado Corsair K70 RGB MK2.

Ratón Corsair Dark Core RGB Pro.

Alfombrilla Corsair MM700 RGB Extended.

Cuatro tiras Corsair iCUE LS100 Smart Lighting Strip.

Dos torres Corsair iCUE LT100.

Soporte para auriculares Corsair ST100 RGB.

Para activar la iluminación inmersiva de Corsair en Far Cry 6 no tenemos que hacer nada especial, basta con que nos aseguremos de tener activada la opción correspondiente en iCUE. ¿No sabéis dónde se encuentra? Pues no os preocupéis, os dejo una imagen con la ubicación exacta, es muy fácil (podéis hacer clic para ampliarla).

Far Cry 6 te sumerge en la acción con la iluminación inmersiva de Corsair

La experiencia que he tenido nada más lanzar Far Cry 6 ha sido similar a la que tuve con Far Cry New Dawn y con Metro Exodus. Cuando aparece ante nosotros la pantalla de inicio del juego, la iluminación inmersiva adopta un juego de colores rojo y azul claro que se mueven de forma dinámica, generando un efecto muy atractivo, como podemos ver en el vídeo adjunto.

Cuando empezamos a jugar, los colores cambian aque encaja perfectamente con el texto en blando de la primera etapa de la presentación. A partir de ahí, la iluminación se va adaptando en tiempo real a las diferentes acciones que se producen en el juego, y también a los diferentes escenarios en los que nos movemos. Así, por ejemplo, cuando estamos en la primera fase, centrada en la huida de la cuidad, tenemos un tono azulón que encaja a la perfección con el escenario.

Si nos acercamos demasiado al fuego podemos quemarnos, y cuando esto ocurra, la iluminación inmersiva se activará para generar un efecto impresionante, como podemos ver en la imagen adjunta. En caso de que nuestra salud esté muy baja, la iluminación también cambiará a un color rojo parpadeante, que nos servirá como alarma y nos avisará de que debemos buscar cobertura si no queremos que nuestro personaje muera al recibir más daño.

Los efectos de la iluminación inmersiva también. En este sentido podemos destacar el lanzacohetes «Supremo», que llevamos a la espalda y que genera un efecto de luz impresionante cuando lo utilizamos, y lo mismo ocurre con el lanzallamas. Obvia decir que todo esto mejora muchísimo la inmersión, y la experiencia de juego, en Far Cry 6.

En líneas generales, la implementación de la iluminación inmersiva de Corsair en Far Cry 6 me ha gustado mucho. Todo funciona a la perfección, y esta tecnología cumple de sobra con su objetivo, aportar un elemento «4D» que nos permite disfrutar de Far Cry 6 a otro nivel. Espero que, en los próximos meses, esta tecnología se siga llevando a otros juegos triple A, porque desde luego merece la pena.



Requisitos de Far Cry 6: Un vistazo técnico

Para jugar a lo nuevo de Ubisoft necesitamos, como mínimo, un PC que cumpla con estas especificaciones:

Windows 10 20H1 como sistema operativo.

Procesador de cuatro núcleos y cuatro hilos, al nivel de un Core i5-4460 o un Ryzen 3 1200.

8 GB de RAM configurada en doble canal.

Tarjeta gráfica Radeon RX 460 o GTX 960 con 4 GB de memoria gráfica.

60 GB de espacio libre, SSD es lo ideal.

Si queremos jugarlo en buenas condiciones con resolución 1080p (calidad alta y 60 FPS) debemos contar con un Ryzen 5 2500X o un Core i7-6700K, 16 GB de RAM y una GTX 1080 o una Radeon Vega 64 con 8 GB de memoria gráfica. Para resoluciones superiores, necesitaremos tarjetas gráficas más potentes, como las RX 5700 XT y RTX 2070 Super, que serían lo ideal para 1440p, y las RX 6800 y RTX 3070 en 4K. Para poder descargar y utilizar el pack de texturas de alta resolución necesitaremos 37 GB de espacio extra.

En caso de que queramos activar el trazado de rayos, necesitaríamos una RTX 2060 o una RX 6600 XT en 1080p (60 FPS de media y calidad máxima), una RTX 2070 Super o una RX 6700 XT en 1440p (60 FPS de media y calidad máxima) y una RTX 3080 o una RX 6900 XT en 4K (60 FPS y calidad máxima).

A nivel técnico, os puedo confirmar que Far Cry 6 tiene raya a un buen nivel, pero tiene cosas mejorables. Por ejemplo, el modelado de los personajes secundarios es muy pobre, la carga de texturas no termina de ir fina ni siquiera en una RTX 3080 Ti (no es un problema de falta de memoria gráfica, ya que este modelo cuenta con 12 GB de GDDR6X), y el juego presenta serios problemas de «stuttering», lo que se traduce en tirones bastante marcados que afectan, de hecho, al rendimiento, provocando caídas «inexplicables» en la tasa de fotogramas por segundo.

No os voy a dejar con la duda, esas caídas de fotogramas por segundo, y ese «stuttering», se producen por un bajísimo aprovechamiento de la CPU. He utilizado Far Cry 6 sobre un procesador Ryzen 7 5800X, un chip que cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, y lamentablemente no lo aprovecha como debería. En 1440p, una resolución que tiene una dependencia menos marcada de la CPU, la RTX 3080 Ti no llegaba nunca a registrar una tasa máxima de uso, rondaba entre el 70% y el 90% en el mejor de los casos, mientras que la CPU siempre tenía un núcleo al máximo o por encima del 90%, dos o tres núcleos con un 30%-40% de uso, y el resto con una carga mínima.

Ubisoft no ha hecho un buen trabajo en este sentido, y está claro que esa pobre optimización de Far Cry 6 a nivel de CPU tiene su origen en el Dunia Engine, el motor gráfico que ha utilizado Ubisoft, y que la compañía francesa mantiene desde hace ya varios años. Por otro lado, el hecho de que este juego sea un título de transición intergeneracional tampoco ayuda. Con todo, estos problemas tampoco son algo nuevo, como vimos en su momento en este artículo.

La calidad gráfica de Far Cry 6 es, a grandes rasgos, buena, de hecho tiene detalles fantásticos, como por ejemplo el modelado y el grado de detalle de los personajes principales, los efectos de luces y sombras, los efectos de partículas (sobre todo en las explosiones) y el acabado de los escenarios incluso a pesar de la amplitud de los mismos.

Sin embargo, la implementación del trazado de rayos que ha hecho Ubisoft en Far Cry 6 no está a la altura de lo que hemos visto en otros títulos. Los reflejos no diferencian bien en función de la superficie en la que se producen, siempre se producen con un efecto espejo demasiado marcado, y se aplican de forma híbrida con la técnica de reflejos de espacio de pantalla, siendo esta última la dominante, lo que reduce el impacto en el rendimiento, pero también la calidad final, y produce, además, algunos fallos evidentes, como la desaparición súbita de elementos que deberían aparecer reflejados.

En cuanto al trazado de rayos aplicado a las sombras, el impacto que tiene a nivel gráfico es mínimo, ya que aplica un leve efecto de suavizado que, en la mayoría de los casos, es muy difícil de apreciar, incluso aunque nos detengamos a mirar el escenario con cautela.

Por lo que respecta a la jugabilidad, Far Cry 6 adopta un enfoque de mundo abierto atractivo, detallado y bien planteado. Es fácil dejarse llevar, la historia consigue engancharnos, resulta divertido, intuitivo y se deja jugar a la perfección. Si Ubisoft pule esos detalles técnicos, se convertirá en un juego de sobresaliente.