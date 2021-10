Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, una semana más, aunque apenas ha comenzado octubre, cada vez se respira más Halloween. Con semejante tesitura, pues, te abrimos la sección con Una sonrisa roja como la sangre, pero no te lleves a engaño, porque hablamos de Cuentos de los hermanos Grimm para niños, pero no muy niños; y también para adultos.

Netflix

Comenzamos el repaso semanal, pro lo tanto, con las novedades que trae Netflix, que como de costumbre son copiosas en lo que a contenidos propios se refiere, aunque el nivel de, como de costumbre, muy irergular. Sea como fuere, destacamos lo justo y Una sonrisa roja como la sangre lo vale por méritos propios.

Una sonrisa roja como la sangre: Cuentos de los hermanos Grimm, tal es el nombre completo de esta nueva serie de animación de Netflix, es una adaptación de la novela de Adam Gidwitz, que a su vez es una salida del tiesto original de los hermanos Grimm, pero sin perder en ningún momento las raíces plantadas por estos hace más de dos siglos. De hecho, Una sonrisa roja como la sangre está protagonizada por Hansel y Gretel, quienes recorrerán hasta ocho cuentos de corte clásico con rumbo propio.

Si conoces un poco la historia, sabrás que los famosos cuentos de los hermanos Grimm eran en realidad adaptaciones muy edulcoradas para el público infantil de relatos de auténtico terror previos a su época. Así las cosas, Una sonrisa roja como la sangre hace un poco de puente entre ambos extremos, pero sin pasarse. Al fin y al cabo, se trata de una serie de animación para niños… un poco más retorcida de lo habitual, eso sí. Pero Una sonrisa roja como la sangre es realmente adictiva, también para el público más adulto.

Por alguna extraña razón, sin embargo, Netflix ha pasado olímpicamente de promocionar Una sonrisa roja como la sangre y ni siquiera un mísero tráiler en castellano ha publicado más allá de sus muros (el tráiler está en inglés, pero la serie está perfectamente traducida). Y es una pena, porque aunque es cierto que le ha faltado un puntito a la dirección artística y la animación para que Una sonrisa roja como la sangre sea una auténtica joya, está a muy buen nivel.

Todo lo contrario sucede con este Escapa del Undertaker, una nueva película interactiva de Netflix que es un bodrio importante, pero que destaco para poder quejarme al menos de que tampoco han sacado un mísero tráiler… y de que no se llame Enterrador a Undertaker, teniendo en cuenta que el WWE tampoco es que sea un espectáculo de masas por estos lares. Por lo demás, por mala que sea, puedes entretenerte un rato.

Más contenidos exclusivos:

Así se hizo El código que valía millones . «En este especial, los miembros de Art+Com hablan con el reparto y el equipo técnico de la serie sobre la veracidad de la historia, así como sobre la evolución del caso.»

. «En este especial, los miembros de Art+Com hablan con el reparto y el equipo técnico de la serie sobre la veracidad de la historia, así como sobre la evolución del caso.» Dave Chappelle: The Closer . «Como colofón a su tanda de especiales de comedia, Dave se sube al escenario para tratar de dejar las cosas claras… y desahogarse un poquito.»

. «Como colofón a su tanda de especiales de comedia, Dave se sube al escenario para tratar de dejar las cosas claras… y desahogarse un poquito.» Deporte y juego sucio (T1). «Los crímenes reales y el deporte confluyen en una docuserie que analiza polémicas y escándalos mundiales a través de los testimonios en primera persona de los implicados.»

(T1). «Los crímenes reales y el deporte confluyen en una docuserie que analiza polémicas y escándalos mundiales a través de los testimonios en primera persona de los implicados.» Dulce ingeniería (T1). «Pasteleros e ingenieros de primera colaboran para crear obras comestibles que deberán ser deliciosas y superar intensas pruebas de resistencia si quieren ganar 100 000 $.»

(T1). «Pasteleros e ingenieros de primera colaboran para crear obras comestibles que deberán ser deliciosas y superar intensas pruebas de resistencia si quieren ganar 100 000 $.» El código que valía millones (T1). «Un artista y un hacker de Berlín inventaron una nueva forma de mirar el mundo en los 90. Años más tarde, se reúnen para demandar a Google por la infracción de su patente.»

(T1). «Un artista y un hacker de Berlín inventaron una nueva forma de mirar el mundo en los 90. Años más tarde, se reúnen para demandar a Google por la infracción de su patente.» Hay alguien en tu casa . «Makani y sus amigos del Instituto Osborne tratan de identificar y detener a un asesino enmascarado que ataca a los alumnos y desvela sus secretos más oscuros.»

. «Makani y sus amigos del Instituto Osborne tratan de identificar y detener a un asesino enmascarado que ataca a los alumnos y desvela sus secretos más oscuros.» La casa de los secretos: Muerte en Burari (T1). «¿Fue un suicidio, un asesinato o algo aún más escalofriante? Esta docuserie analiza las verdades y teorías en torno a las muertes de 11 miembros de una familia en Delhi.»

(T1). «¿Fue un suicidio, un asesinato o algo aún más escalofriante? Esta docuserie analiza las verdades y teorías en torno a las muertes de 11 miembros de una familia en Delhi.» La película Pokémon: Los secretos de la selva . «Koko crece en la selva en compañía de un solitario Zarude. Pero, cuando conoce a Ash y Pikachu, descubre el mundo de los humanos… ¡y un complot que amenaza su hogar!»

. «Koko crece en la selva en compañía de un solitario Zarude. Pero, cuando conoce a Ash y Pikachu, descubre el mundo de los humanos… ¡y un complot que amenaza su hogar!» La venganza de las Juanas (T1). «Cinco mujeres con la misma marca de nacimiento se proponen desentrañar la verdad sobre sus pasados y descubren una trágica red de mentiras orquestadas por un político.»

(T1). «Cinco mujeres con la misma marca de nacimiento se proponen desentrañar la verdad sobre sus pasados y descubren una trágica red de mentiras orquestadas por un político.» Love is Blind: Brasil (T1). «El experimento social llega a Brasil, en donde varios solteros locales buscan el amor verdadero (y una propuesta de matrimonio) sin conocer cara a cara a la otra persona.»

(T1). «El experimento social llega a Brasil, en donde varios solteros locales buscan el amor verdadero (y una propuesta de matrimonio) sin conocer cara a cara a la otra persona.» Mucho más que listos (T1). «La intelectual Chelsea descubre que tiene un montón que aprender sobre la felicidad cuando se ve forzada a mudarse con su alegre hermana y sus tres compañeros de casa.»

(T1). «La intelectual Chelsea descubre que tiene un montón que aprender sobre la felicidad cuando se ve forzada a mudarse con su alegre hermana y sus tres compañeros de casa.» Nuestro próximo verano . «Tras una pequeña mentira y algunas consecuencias inesperadas, Chen Chen y Zheng Yuxing forjan una profunda amistad, y juntos enfrentan la dura realidad de crecer.»

. «Tras una pequeña mentira y algunas consecuencias inesperadas, Chen Chen y Zheng Yuxing forjan una profunda amistad, y juntos enfrentan la dura realidad de crecer.» On My Block (T4). «En un barrio marginado de Los Ángeles, cuatro adolescentes listos, divertidos y espabilados ponen a prueba su amistad cuando empiezan el instituto.»

(T4). «En un barrio marginado de Los Ángeles, cuatro adolescentes listos, divertidos y espabilados ponen a prueba su amistad cuando empiezan el instituto.» Rencor . «Antes de lograr un ascenso, un jefe de policía se ve envuelto en un terrible incidente y destapa un complot alimentado por el rencor que amenaza a sus compañeros.»

. «Antes de lograr un ascenso, un jefe de policía se ve envuelto en un terrible incidente y destapa un complot alimentado por el rencor que amenaza a sus compañeros.» Sexy a lo bestia (T2). «Hartos de superficialidades, estos solteros esconden su aspecto real bajo capas de maquillaje y prótesis para poner a prueba la química en una cita genuinamente a ciegas.»

Entra en catálogo:

Black and Blue

El amargo silencio

La terminal

La vocera

¡Las pistas de Blue y tú! (T1)

LOL Surprise: La película

Mr. Robot (T4)

(T4) Orgullo y prejuicio

Salvar al soldado Ryan

Security

Te recuerdo (T1)

Tensión sexual no resuelta

Amazon Prime Video

Seguimos con Amazon Prime Video, que ya tiene la carrerilla pillada y aunque todavía no le puede seguir el ritmo a Netflix, cada semana tiene cosas nuevas para sus usuarios. Esta, por ejemplo, tiene las dos películas de terror que completan el Welcome to the Blumhouse 2021 iniciado la semana pasada: Madres y The Manor; pero aún tiene mśa para los amantes del género…

No obstante, cabe advertir que Un hombre lobo entre nosotros es una película de terror, sí, pero con un fuerte componente de humor. Lo que viene siendo una comedia de terror, vaya; y no solo eso: Un hombre lobo entre nosotros es una adaptación modernizada de la aventura gráfica en realidad virtual Werewolves Within (título original de la película), distribuida en 2016 por Ubisoft para PS4 y Windows. Pues bien, Ubisoft produce la película.

Contenidos exclusivos:

Justin Bieber: Our World . «Justin Bieber: Our World lleva a los espectadores al mundo privado de la superestrella mientras se prepara para su concierto de Nochevieja de 2020.»

. «Justin Bieber: Our World lleva a los espectadores al mundo privado de la superestrella mientras se prepara para su concierto de Nochevieja de 2020.» Madres . «En la década de los 70, una pareja mexicano-estadounidense que espera su primer hijo se muda a una comunidad de migrantes, en California, donde una serie de síntomas extraños y visiones aterradoras amenazan a su familia.»

. «En la década de los 70, una pareja mexicano-estadounidense que espera su primer hijo se muda a una comunidad de migrantes, en California, donde una serie de síntomas extraños y visiones aterradoras amenazan a su familia.» Pan y Circo (T2). «El director y actor mexicano Diego Luna regresa con Pan y Circo, serie ganadora del Daytime Emmy a Mejor Programa en Español.»

(T2). «El director y actor mexicano Diego Luna regresa con Pan y Circo, serie ganadora del Daytime Emmy a Mejor Programa en Español.» The Manor. «Tras sufrir una apoplejía, Judith Albright acepta, a regañadientes, trasladarse a una residencia en la que termina convencida de que una fuerza sobrenatural está matando a sus residentes.»

Entra en catálogo:

Anti-Magic Academy: The 35th Test Platoon (T1)

Asesinatos en Viena : Aniquilador

Asesinatos en Viena : Talento para matar

Blame

Chesley Bonestell: A Brush With The Future

Collisions

El asesino de las postales

El Dorado (Miniserie)

Inspector Morse (T2)

La sala de VAR (T1)

La verdad sobre el caso Harry Quebert (Miniserie)

Los diez mandamientos

Masters del universo

Men in Black: International

Mr. Robot (T4)

(T4) Péndulo

Reeker

Rocketman

Scrubs (Serie completa)

The Doorman

The Fly Room

The Kids in the Hall (T1)

Una vida tranquila

Wekufe

Disney+

¿Qué hay en Disney+, te preguntas? No mucho, pero si eres de los que no fue al cine ni pagó por ver…

… Ya la tienes en ‘abierto’ en Disney+. Poco más que añadir. ¿Te apetece ver la despedida de Viuda Negra del Universo Cinematográfico de Marvel? O lo que es lo mismo, ¿te apetece ver a Scarlett Johansson bien enfundada en su traje de acción repartiendo leches a diestra y siniestra? Esta es la película.

Contenidos exclusivos:

Entre las estrellas (T1). «Una docuserie de seis episodios con acceso detallado al amplio mundo de la NASA, con cámaras en la Tierra y en el espacio.»

(T1). «Una docuserie de seis episodios con acceso detallado al amplio mundo de la NASA, con cámaras en la Tierra y en el espacio.» Los Muppets en Haunted Mansion. «El Gran Gonzo, famoso por sus proezas, acepta el mayor desafío de su vida: pasar la noche de Halloween en el lugar más aterrador de la Tierra: Haunted Mansion, junto a su amigo Pepe, el Rey Gamba.»

Entra en catálogo:

Ancient X Files

Danger Decoded

El arte de vivir bajo la lluvia

High Fidelity (T1)

La caza: Monteperdido (T2)

Morgan

Palmeras en la nieve

REC

Tramuntana

Zeke y Luther (T3)

Apple TV+

Vamos terminando con APple TV+, que al igual que Amazon Prime Video, ha cogido carerrilla y ya es extraño que pase una semana sin lanzar nada. A destacar la nueva comedia con escenario ochentero y elenco bilingüe, Acapulco, aunque no sean fechas para tanto sol.

Contenidos exclusivos:

¡A rodar con Otis! (T1). «Otis es un pequeño tractor que nos enseña la alegría de ayudar a los demás.»

(T1). «Otis es un pequeño tractor que nos enseña la alegría de ayudar a los demás.» Acapulco (T1). «Máximo Gallardo (Enrique Arrizon) es un veinteañero cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida como camarero en el resort más popular de Acapulco»

HBO

Y por último, HBO, que apenas añade tres cosas. Esperemos que la sequía se termine con el inminente desembarco de HBO Max en España, porque últimamente hasta Apple TV+ resulta más sugerente.

Entra en catálogo: