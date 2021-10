Twitch ve filtrado su código fuente y las cifras de ingresos de los streamers

Acostumbrados a ver toda clase de contenidos compartidos en Twitch, por desgracia esta semana la compañía ha visto mucho más que vídeos distribuidos en la red, después de que un hacker anónimo filtrase en el foro 4chan información relacionada con el código de la plataforma, así como algunos datos de los usuarios y streamers pertenecientes a su comunidad.

Así, lo que empezó como un rumor, poco a poco comenzó a cobrar fuerza, tanto que finalmente la propia Twitch salió a la palestra para confirmar la veracidad de esta violación en un tweet.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.

Si bien el grupo de hackers no ha compartido una razón oficial, no podemos obviar sus declaraciones en las que señalaban a la comunidad de Twitch como un «asqueroso pozo negro tóxico«, por lo que parece muy posible que la acción pueda estar relacionada con las recientes raids de odio.

Aún no está claro cómo los atacantes pudieron haber robado una cantidad tan grande de datos, especialmente considerando que Twitch es propiedad de Amazon, que opera una de las empresas de alojamiento web más grandes del mundo. Aunque sin duda la filtración parece haber tenido un carácter bastante importante.

Aunque por el momento estos datos continúan siendo contrastados, los filtradores aseguran haber logrado recopilar la totalidad del código fuente de Twitch. Y es que los más de 126 GB de archivos acumulados en el repositorio compartido sin duda parecen ser genuinos, incluyendo el código fuente de casi 6.000 repositorios internos de Github, algo que según afirman, es solo la «parte uno» de una versión más grande.

Twitch has just had a major leak of a lot of stuff including their monthly payouts to streamers.

Here are some of the notables (note: this total is just their payout directly from twitch, so it doesn’t include donations, sponsors, merch, etc.) pic.twitter.com/wDG0JkJuCx

— KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021