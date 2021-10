Las aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido en imprescindibles para una buena parte de internautas. Son junto a los navegadores web el software más usado y si hablamos de dispositivos móviles, son omnipresentes para todas las tareas de comunicaciones, chat de texto, voz y vídeo, además del envío de contenido multimedia.

WhatsApp es la aplicación más conocida y usada de todo el gran grupo de aplicaciones de mensajería alcanzando los 2.000 millones de usuarios. Es probablemente el servicio más transversal en cuanto a grupos de edad y habitualmente es la puerta de entrada a grupos de población menos digitalizados.

Los datos de uso que ofrece son asombrosos y las últimas estadísticas hablan de 100.000 millones de mensajes enviados diariamente; la consulta diaria por el 70% de usuarios y los casi 40 minutos de uso que de media le dedica al día cada uno de ellos. Como los «danones» cuando hablamos de yogures, WhatsApp se ha convertido en marca propia y su nombre a menudo se usa -incorrectamente- para definir el tipo de servicio.

Facebook es un ‘monstruo’ sin solución

La compra de WhatsApp por Facebook supuso una concentración que a nuestro juicio perjudicó a la industria y a los propios usuarios de la aplicación. Por supuesto, la firma de Zuckerberg quiere rentabilizar la inversión y no es de fiar. No es el único, pero Facebook es el mayor «traficante de datos» mundial y ha incumplido todas las normas legales y morales violando por acción u omisión el derecho a la privacidad de sus usuarios, con el escándalo de Cambridge Analytica como la culminación de unas prácticas indeseables.

La red social ha recopilado, utilizado y vendido datos de sus usuarios a terceros sin conocimiento ni consentimiento de estos. Del sector que hablamos y aunque solo uses WhatsApp, debes saber que tus datos son cedidos a Facebook obligatoriamente. Y todas las promesas de ‘cambio’ se han quedado en muy poco. Esta misma semana la compañía ha tenido que comenzar a lidiar con una grave denuncia donde se le acusa de priorizar los beneficios sobre la lucha contra los discursos de odio, desinformación y otros, consciente de sus efectos perniciosos para sus usuarios. Va a traer cola.

Y otro problema. La concentración de servicios masivos que están a manos de Facebook es alarmante y nadie en su sano juicio (los reguladores que dicen defender la competencia y a los usuarios) debería haber aprobado las adquisiciones de WhatsApp e Instagram.

La caída global de los servicios de Facebook de esta semana ha demostrado las peligrosas repercusiones que tiene depender de un monstruo como este. En mensajería instantánea, además de WhatsApp, hay que decir que Facebook acumula otros 1.300 millones de usuarios de Messenger que también se quedaron sin servicio durante unas cuantas horas.

Aplicaciones de mensajería alternativas

Más allá de WhatsApp y Telegram, hay otro grupo de aplicaciones sumamente interesante como para no tener que depender de Facebook. Como puedes imaginar y seguro has comprobado alguna vez, es muy difícil cambiar usuarios de una plataforma a otra. Aunque sean mejores técnicamente, cuenten con más funciones, sean más seguras o más cuidadosas con los datos personales. Esas son las alternativas que te vamos a recordar en este artículo.

Signal, la que más crece

Signal es un servicio de mensajería gratuito que ofrece chat de video, voz y texto, llamadas de voz y vídeo con cifrado de extremo a extremo, así como transferencias seguras de archivos y fotos. Con funciones similares a WhatsApp y una interfaz muy sencilla de usar típica en este tipo de aplicaciones, funciona bajo el protocolo Signal Messaging Protocol, ampliamente reconocido como el protocolo de mensajería más seguro disponible.

Más importante aún es la mínima información que el servicio recopila, solo el número de teléfono, la fecha que se unió al servicio y en la que se inició la sesión por última vez. Cualquier otro dato, como la lista de contactos, los grupos a los que perteneces o cualquier otro tipo de contenido se cifra y almacena en dispositivo. Como resultado, nadie, incluido el personal de Signal, puede ver ninguno de estos datos sin acceso físico a tu dispositivo.

Por si esas ventajas fueran pocas, Signal es un desarrollo Open Source, lo que significa que su código está disponible en línea para escrutinio público y cualquier cuestión de privacidad o fallo de seguridad puede ser verificado por los expertos. De hecho, el sistema de cifrado interno de WhatsApp está construido con el código de Signal.

Promocionado por Edward Snowden, Jack Dorsey o el tecnólogo Bruce Schneier, Signal es un proyecto que depende de una organización independiente sin ánimo de lucro, que no depende de ninguna gran tecnológica y que se mantiene con donaciones voluntarias. Está disponible gratuitamente para dispositivos móviles Android y los de Apple, así como PCs Windows, Mac y Linux. Desde el anuncio del cambio de política de Whatsapp sobre la cesión de los datos a Facebook las descargas de Signal se han disparado un 4.200%. Actualmente es el gran nombre en mensajería instantánea aunque está alejada del número de usuarios de WhatsApp o Telegram.

Telegram, la mayor alternativa

La mayor alternativa a WhatsApp llega de una aplicación que acaba de superar los 500 millones de usuarios gracias al éxodo de la app de Facebook (25 millones de nuevos usuarios en 72 horas). Lo que en un principio era poco más que un clon de WhatsApp más seguro, ha terminado por convertirse en un software completísimo. De hecho, siempre ha ido por delante de WhatsApp en características, en tecnología y por supuesto en seguridad y privacidad.

La llevamos años recomendando y de hecho la usamos por sus funciones avanzadas como plataforma de comunicación para ofrecerte canales de seis de nuestros portales, desde MC a MCPRO pasando cómo no por muylinux donde lo iniciamos. En resumen: lo mejor de nuestra casa también lo tienes en Telegram.

Telegram recopila menos datos que WhatsApp (aunque no tan pocos como Signal) y no entrega nada a Facebook. La aplicación tiene chats cifrados de extremo a extremo, pero los chats predeterminados también se almacenan en los servidores de Telegram. Si deseas un chat real con cifrado de dispositivo a dispositivo se puede usar el Modo secreto. Una vez habilitado, los mensajes solo se almacenan en tu dispositivo aumentando la privacidad. En ese modo, si una persona elimina un mensaje, se elimina de ambos dispositivos.

Como Signal, el código fuente de Telegram es abierto liberado bajo licencia GPL v3 y cualquier puede revisarlo en GitHub. Está disponible gratuitamente para dispositivos móviles (Android, iPhone, iPad y hasta para Windows Phone), así como para ordenadores personales con aplicación para PCs Windows, macOS y Linux que bate por goleada desde hace años a la versión equivalente de WhatsApp. También tiene versión web.

Threema, de pago, pero segura

Si la mayoría de apps son «gratuitas» y algunas como WhatsApp el pago viene camuflado con tus datos, Threema no se corta y es de pago, eso sí a un precio insignificante como tarifa única de 2,99 dólares que muchos usuarios pagaríamos gustosos si funciona como promete.

Threema ofrece cifrado de extremo a extremo para todos los datos que se mueven a través de su servicio. Ello incluye mensajes, videollamadas, archivos e incluso actualizaciones de estado. La aplicación no escatima en funciones y cuenta con los mensajes de texto habituales, llamadas de voz, videollamadas, intercambio de archivos, grupos, listas y acceso a un cliente web de escritorio. Threema no recopila ningún dato de usuario y no muestra ningún anuncio publicitario.

Una aplicación creada en Suiza y con uso de servidores exclusivos alojados allí, que permite chatear de forma totalmente anónima ya que ni siquiera es necesario vincular un número de teléfono o correo electrónico a su cuenta (son opcionales). El servicio genera una ID aleatoria cuando comienzas a usar la aplicación que otros usuarios pueden usar para comunicarse contigo. Está disponible para Android (si quieres con una APK sin pasar por Google Play Store), iOS y navegadores web.

Threema completó recientemente una transición al software de código abierto, y el código se audita regularmente para que el usuario pueda estar seguro de que no hay nada bajo el capó que pueda comprometer el anonimato.

Discord, versatilidad

Seguramente conocerás Discord como una plataforma de chat para juegos porque ahí comenzó su andadura, pero con el tiempo se ha convertido en algo más y sus responsables lo promocionan como una alternativa a WhatsApp, a Skype e incluso a la más profesional Slack según sean las necesidades del usuario. Esa combinación de características bajo una interfaz sencilla es una de sus ventajas, pero aquí señalamos las de mensajería instantánea.

Está basada en servidor, pero también tiene una función de mensajes privados que es muy similar a WhatsApp. Desde su pestaña «Amigos», puedes agregar componentes usando su nombre de usuario o etiquetas de jugador para mensajería privada, chats grupales, llamadas grupales, uso compartido de medios y más. También puedes crear un chat grupal con hasta 10 amigos. Si necesitas más, se puede crear un servidor propio Discord.

A diferencia de Signal y Telegram, ni siquiera necesitas compartir tu número de teléfono, ni cualquier nombre real que te identifique. Es gratuito y está disponible para Android, iOS, Mac, Windows y Linux y versión web para cualquier navegador.

Keybase, la más privada

No es para todos los usuarios, pero los más preocupados por la privacidad quizá no vayan a encontrar otra como esta. Keybase comenzó como un directorio para claves de identificación públicas y privadas, pero también tiene un componente de mensajería instantánea que se puede usar para mensajería privada y grupales.

Keybase es una aplicación de código abierto y utiliza criptografía de clave pública para proteger los mensajes. Los mensajes, los medios y las transferencias de archivos están protegidos de tal manera que incluso Keybase no puede leer los mensajes. Debido a que está basada en identificadores de clave pública, también se puede usar de forma anónima. Está disponible de forma gratuita para Android, iOS, Windows, Linux y Mac.

Wire, empresarial

Es una suite de colaboración empresarial con mensajería segura, capacidades de chat grupal, intercambio de archivos y otras funciones, que ofrece una versión gratuita llamada Wire Personal de uso gratuito.

Para crear una cuenta debe proporcionarse una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Este desarrollo registra algunos datos, pero no en la medida en que lo hace WhatsApp. Cuenta con cifrado de extremo a extremo y está desarrollado bajo un modelo de código abierto.

Wire Personal está disponible para las plataformas principales, Android, iOS, Windows, Mac y Linux, además de contar con versión Web.

Wickr Me, grado militar

Como el anterior, no es un desarrollo demasiado conocido (aunque está disponible desde hace unos cuantos años) ni está destinado a un consumo masivo porque pone la privacidad y seguridad por delante de cualquier otra función al igual que hace Keybase, pero un paso más allá, ya que promete seguridad «grado militar» en las comunicaciones y de hecho ha sido recomendado para uso por cuerpos militares tras ser verificado por prestigiosos equipos de investigación de seguridad.

Wickr Me usa cuentas anónimas, sin información de cualquiera identificación personal en el registro, sin almacenamiento de metadatos y sin que el desarrollador tenga acceso a cualquier información o contactos. Todos los datos que se envían, sean mensajes de texto o voz, vídeos o imágenes, están protegidos por un cifrado fuerte de extremo a extremo. Una de las características distintivas de este desarrollo es que todos los mensajes y archivos adjuntos se autodestruyen después de un periodo de tiempo que pueden fijar los usuarios.

El desarrollo es de código abierto y éste se encuentra disponible en GitHub para auditoria comunitaria. Está disponible gratuitamente para Android, iOS, Windows, Linux y Mac, aunque tiene algunas limitaciones en el número de participantes en grupos (hasta 10) o en llamadas de audio o vídeo (solo 1). La versión Wickr Pro es de pago y permite desplegar todo el potencial de este aplicación «ultra privada».

No faltan buenas aplicaciones de mensajería instantánea como habrás leído. El gran problema es cambiar a centenares de millones de usuarios de una plataforma a otra. El gran público es cómodo por naturaleza y le cuesta probar otra cosa a la que lleva usando años, y que como WhatsApp funciona y en sus grupos están la mayoría de sus familiares, amigos o conocidos.

Pero deben explorarse alternativas. Facebook es un ‘monstruo’ insaciable y sin solución. Cualquier empresa puede sufrir problemas de infraestructura o ciberataques, pero en el caso de Facebook una caída de servicios supone dejar fuera de juego a medio Internet por su enorme concentración de aplicaciones. De la privacidad ya está todo dicho.