¿Tienes ganas de ver la nueva película de Super Marios Bros.? Yo tampoco, pero sí tengo que confesar que algo de curiosidad siento, habida cuenta de lo complicado que me parece trasladar a un personaje como el del fontanero, incluido su mundo de fantasía y plataformas, a la gran o pequeña pantalla.

No hay por dónde cogerlo y el ejemplo irrebatible es la extremadamente cutre película de Super Marios Bros. de principios de los noventa protagonizada por Bob Hoskins, John Leguizamo y Dennis Hopper. No solo fue un bodrio como película: fue ridícula como adaptación y aunque haya alguien que la pueda recordar con algo de cariño por el efecto nostalgia, de ahí no pasa lo ‘bueno’; el resto es todo malo.

Pues bien, como ya sabrás una de las sorpresas del último Nintendo Direct no trataba de juegos, aunque sí estaba relacionada directamente con estos, como no podía ser de otra manera siendo un evento de Nintendo. Trataba de la nueva película de Super Marios Bros. que protagonizarán nombre de primera fila en la industria ‘hollywoodiense’ como Chris Pratt (Guardianes de la Galaxia, Jurassic World) en el papel de Mario, Jack Black (Escuela de rock, King Kong) como Bowser, Seth Rogen (Supersalidos, The Interview) como Donkey Kong o Anya Taylor-Joy (Gambito de dama, Los Nuevos Mutantes) como la princesa Peach…

… Pero no te asustes si no sabías nada de esto, porque esta próxima película de Super Marios Bros. tiene al menos algo bueno que no hace augurar la demacre: se trata de una película de animación y el reparto se encargará solo de poner las voces a los personaje en la versión estadounidense, lo cual también ha traído cola, entre otras cosas, por quitar al veterano Charles Martinet y reemplazarlo por Chris Pratt, que por muy reconocido que sea, cuesta imaginárselo como Mario.

¿Hubiera sido mejor hacerlo con actores reales? El propio Pratt ha compartido un cutremontaje en su cuenta de Instagram muy gracioso, pero igualmente temible de ser remotamente posible, por más que algo así nunca se hubiese realidad, para fortuna de nuestras neuronas. Pero recuerda ligeramente a los sucedido en 1993 y un poco de miedito sí da, para qué engañarnos.

Y ahora, la reflexión: ¿por qué pasan estas cosas? ¿De verdad era necesaria una película de Super Marios Bros., de un personaje que se dedica a saltar por plataformas en base a historias simples y planas como un cuento para niños muy pequeños, que apenas articula palabra…? Me viene a la mente Link, claro, y cómo una adaptación de The Legend of Zelda sería tan o más esperpéntica, cuando para dotarla de algo de viabilidad en un medio que no es el suyo, habría que modificar al extremo a un personaje que va para los cuarenta años desde su creación.

Personalmente no me gusta nada la idea, por más que pueda llegar a salir algo consistente y de calidad de este experimento. Y ejemplos de que es posible, hay. Se me ocurre la adaptación de Angry Birds, a pesar de que no es comparable, porque el mundo de Super Mario Bros. tiene sus límites y si los sobrepasas, te estás inventando algo nuevo. Y también hay ejemplos de esto que han salido bien, como puede ser la última de Sonic… Aunque para mí ni por esas.

Ahora bien, de lo que parece que va a ser a lo que podría ser, un adefesio del tipo de la versión noventera pero con efectos actuales… y, evidentemente, no lo digo por la broma que se ha marcado Pratt… Porque, repito, es una broma, pero podría haber sido peor. Podría haber sido verdad.