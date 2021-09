Acabamos de inaugurar septiembre y el último cuatrimestre de septiembre, y quiero pensar que CDPR (CD Projekt Red)se rige por el mismo calendario que el resto de nosotros. Sin embargo tengo ciertas razones para dudarlo, porque o es eso, o saben guardar muy bien un secreto, o se están acercando peligrosamente a la situación que vivieron en los últimos meses de desarrollo de Cyberpunk 2077. Y espero, de verdad, que la respuesta sea la primera o la segunda opción, porque la tercera me pone un poco los pelos de punta.

Una de las principales deudas pendientes de CDPR con la comunidad es, a día de hoy, hacer llegar tanto Cyberpunk 2077 como The Witcher 3: Wild Hunt a la nueva generación de consolas, en condiciones. Es decir, con versiones que sepan sacarle todo el partido (o al menos gran parte del mismo) tanto a PlayStation 5 como a Xbox Series S|X. Hay una gran comunidad esperándolo, y es comprensible no solo que la compañía lo mantenga en su agenda, sino que además lo priorice.

Sin embargo, una cosa es darle prioridad y otra muy distinta es afirmar que dichas versiones llegarán a los usuarios a finales de 2021. Claro, al igual que con el lanzamiento de Cyberpunk 2077: listo para regalar en Navidad, la época del año con un mayor volumen de ventas. Y el problema es que eso es exactamente lo que podemos leer en el informe financiero de CDPR para su primer semestre fiscal. Además no es un dato perdido entre una maraña de números, no, si revisas el informe lo podrás ver destacado en las páginas 4 y 7.

¿Y qué podemos esperar? Cabe pensar que los desarrolladores de CDPR llevan ya tiempo trabajando en las versiones de ambos juegos para la nueva generación, pero no podemos olvidar que, durante muchos meses, han tenido que estar volcados en solucionar la interminable lista de problemas de Cyberpunk 2077. Y sí, es cierto que ya cuentan con una buena versión del mismo, estable y bastante más depurada que la que vio la luz el año pasado (hablo de la versión de PC, claro). Sin embargo, llevarla de ahí a las consolas no consiste en pulsar dos botones y asistir a una conversión automática.

El sistema operativo de las consolas es específico, el hardware tiene sus peculiaridades, es necesario integrar las funciones in-game propias de cada plataforma y, sobre todo, y más aún después de la nefasta experiencia del año pasado, es necesario llevar a cabo un extenso programa de pruebas, para garantizar que el funcionamiento de los juegos es el correcto y esperado. Claro, esta fase también se puede eludir, y posteriormente cruzar los dedos y esperar que todo vaya bien. Lo malo es que no siempre va todo bien.

Quiero pensar, por lo tanto, que CDPR tiene claro que no es buena idea repetir los errores pasados, que el crunch es algo que debería estar desterrado, y que no puede forzar la máquina exponiéndose a una nueva decepción. No me cabe la menor duda de que tanto Microsoft como Sony estarán observando con mucha atención y que, al igual que ya ocurrió en su lanzamiento, no les temblará el pulso si tienen que volver a retirar los juegos de CDPR de sus tiendas digitales. Y eso puede suponer un golpe muy, muy difícil de superar.