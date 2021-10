Intel: la escasez de chips durará hasta 2023

En la situación actual de escasez de chips, lo que puedan afirmar al respecto empresas como Intel debe ser tenido bastante en cuenta, pues el conocimiento que tienen sobre el estado del mercado es privilegiado, pues son actores fundamentales. Esto no significa, claro, que tengan el don de la infalibilidad, pues en situaciones tan complejas, son muchos los factores que pueden cambiar, modificando por completo los escenarios previstos.

Aún así, lo más probable es que la perspectiva que tienen, al menos con vista a un año, sí que resulte de lo más fiable, por lo que la entrevista concedida por el el CEO de Intel, Pat Gelsinger a la CNBC nos deja con un sabor de boca un tanto amargo. Y es que en dicha conversación afirma que la escasez de chips perdurará hasta 2023, empeorando así algunos pronósticos, también con origen en empresas del sector que consideran (o al menos lo hacían hasta hace poco tiempo) que la situación se solucionaría en algún momento de 2022.

La situación para el directivo de Intel, no obstante, no será similar a lo largo de todo el año. En su lugar, a lo que apunta el CEO de la compañía es a que con el paso de los trimestres del año que viene, iremos observando mejoras. El problema es que aunque se incremente la oferta, aún no será suficiente como para satisfacer la demanda existente:

“Estamos en lo peor ahora; cada trimestre del próximo año, mejoraremos gradualmente, pero no van a tener un equilibrio entre la oferta y la demanda hasta 2023”.

Así, ahora la clave sería conocer el nivel de recuperación que irá experimentando el mercado a lo largo de 2023, es decir, si ya desde el primer o el segundo trimestre podemos esperar señales evidentes de recuperación o si, por el contrario, no será hasta finales del año que viene cuando empecemos a ver claramente esa evolución en el volumen de oferta. Desgraciadamente, pero también comprensiblemente, el CEO de Intel no ha hilado tan fino como para que podamos realizar estimaciones al respecto.

Así pues, tendremos que permanecer atentos a nuevas declaraciones en este sentido, tanto de Intel como de otras tecnológicas como AMD, TSMC, Qualcomm, etcétera, pues nos irán indicando las tendencias del mercado y, por lo tanto, qué podemos ir esperando a medida que avance el año. No obstante, si te estás planteando actualizar tu PC o cambiar de equipo y tienes la oportunidad, no la desaproveches, pues de lo contrario es posible que la espera se pueda eternizar.