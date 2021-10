No empieza demasiado bien TRUTH Social, la nueva red social de Donald Trump, todavía en fase de desarrollo y que, como ya te contamos ayer, se filtró tras su anuncio oficial, permitiendo que algunas personas pudieran acceder al servicio (cuya primera fase beta está prevista para noviembre), creando cuentas paródicas. Poco duró, no obstante, la broma (calificarlo de hackeo como he visto en otros medios me parece un exceso), pues sus responsables bloquearon las cuentas creadas por dichos usuarios y deshabilitaron el acceso a través de la dirección web que se había filtrado.

No obstante, y aunque lo que ha copado los titulares ha sido precisamente eso, las cuentas creadas suplantando a los usuarios que se prevé que tendrá la red una vez operativa, lo más interesante de que se filtrara la url provisional de acceso es que otros tantos usuarios pudieron dedicarse a analizar TRUTH Social en profundidad. Y cuando digo en profundidad, me refiero a ir más allá de comprobar su enorme parecido a Twitter, solo que con menos funciones.

Esto, ya desde el primer momento, despertó ciertas sospechas, pues algunos de los elementos de la interfaz de TRUTH Social resultaban familiares, lo que rápidamente despertó ciertas sospechas, quee empezaron a mostrarse en Twitter. Unas sospechas que no tardaron en confirmarse, cuando otros usuarios revisaron el código de la nueva red social, encontrando en el mismo referencias explícitas a Mastodon, un proyecto de código abierto que, efectivamente, permite crear «clones» de Twitter.

it is bang on pic.twitter.com/17rncgtmeF — Glen (@RealGlenMerlin) October 21, 2021

Entonces, si hablamos de un proyecto de código abierto, ¿qué problema hay en que TRUTH Social lo haya empleado? Pues que según podemos leer en Gizmodo, algo que observaron algunos usuarios es que los responsables de TRUTH Social, al menos en el punto en el que se encuentra actualmente el servicio, estarían incumpliendo la licencia AGPL v3 (Affero General Public License), y que obliga a quienes empleen ese código a mencionarlo de manera específica y a que los desarrollos hechos sobre el mismo se mantengan bajo la misma licencia o, al menos, una semejante.

Y es que, según vieron esas personas al inspeccionar TRUTH Social, sus responsables, lejos de atribuir la base del servicio a Mastodon, afirman que todo el código en el que se basa el mismo es propietario, es decir, cerrado, y por lo tanto incumplen las condiciones planteadas por los creadores de Mastodon que, a ser sinceros, son bastante generosas.

El problema, como ocurre siempre en estos casos, es que nos encontramos en otro caso de David contra Goliath. Lo correcto sería que los responsables de TRUTH Social hicieran los cambios pertinentes, es decir, reconocer que emplean Mastodon como base y, además, liberar el código del servicio. Sin embargo, en caso de que decidan seguir por la vía actual, los creadores de Mastodon se pueden ver sumidos en procesos muy complejos para reclamar lo que les corresponde.

Personalmente, me parece bastante fea esa manera de proceder. El desarrollo de proyectos como Mastodon supone mucho trabajo para sus creadores, un trabajo hecho de manera altruista y que solo pide reconocimiento de su obra y el apoyo a la comunidad del software libre manteniendo las mismas licencias en los desarrollos que se basen en el mismo. Así, si finalmente los responsables de TRUTH Social deciden mantener su postura actual, tendremos una razón clara por la que señalarlos.