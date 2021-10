GeForce Now RTX 3080 ya disponible en precompra

Si GeForce Now fue la apuesta de NVIDIA por el juego en la nube, GeForce Now RTX 3080 supone una confirmación de que el futuro del juego puede, al menos en una de sus vías, es online, y que muchos jugadores podrán acceder a los títulos más recientes sin tener que hacer grandes inversiones en hardware. En su lugar, una cuota mensual a un servicio de suscripción les proporciona acceso a la capacidad de computación necesaria para disfrutar de ellos sin limitaciones de calidad.

Como ya te contamos con su anuncio, el servicio GeForce Now RTX 3080 se basa en un enorme superordenador, denominado SuperPod, que integra más de 1.000 tarjetas gráficas GeForce RTX 3080 optimizadas para funcionar en modo de servidor. Las prestaciones de este servidor son, sencillamente, espectaculares: 11.477.760 núcleos CUDA o shaders (frente a los 8.704 de una GPU RTX 3080) y una capacidad de proceso que alcanza los 39.200 TFLOPs. No todo es GPU, claro, para las necesidades de proceso, en el interior del SuperPod encontramos procesadores AMD Ryzen Threadripper PRO que suman de 8.960 núcleos.

¿Y cómo se distribuye toda esa capacidad de trabajo entre los usuarios? Este es un punto muy importante, y es que NVIDIA va a limitar el número de suscriptores a GeForce Now RTX 3080, con el fin de garantizar el mejor servicio posible para sus usuarios. Así, esto es lo que afirma que tendrá, para sus sesiones de juego, cada usuario del servicio:

35 TFLOPs de potencia GPU

Una CPU de 8 núcleos y 16 hilos de última generación.

28 GB de GDDR4 a 3.200 MHz.

El rendimiento propio de una unidad SSD PCIE Gen4.

Resolución hasta 1440p y 120 FPS.

Por su parte, la compañía afirma haber sido capaz de pulir todos los aspectos relacionados con la conexión, con el fin de ofrecer una latencia de tan solo 56 milisegundos, una respuesta excepcionalmente rápida que, por otra parte, resulta un factor clave para poder jugar en la nube. A este respecto, puedo contar que mi experiencia personal con GeForce Now es muy positiva, aunque será interesante comprobar cómo han logrado optimizarlo para GeForce Now RTX 3080 y su 1440p a 120 frames por segundo, pues parece un desafío técnico enorme.

Desde su anuncio, son muchos los usuarios que han estado esperando para poder suscribirse a este servicio. Y hoy la espera ha finalizado, al menos para algunos de ellos, y es que desde esta semana se ha abierto al público la precompra de la suscripción GeForce NOW RTX 3080. Eso sí, de momento solo está disponible para usuarios que ya son suscriptores de GeForce Now, con cuentas del tipo Fundadores y Prioritaria. Si el cupo no se completa con éstas, cabe esperar que a continuación se abra a más usuarios.

Adicionalmente a la apertura de la preventa de GeForce Now RTX 3080, NVIDIA también ha anunciado la llegada de cinco nuevos títulos a GeForce Now:

Marvel’s Guardians of the Galaxy ( Steam y Epic Games Store)

Riders Republic (Ubisoft Connect)

Alan Wake Remastered (Epic Games Store)

Hide and Shriek (Steam)

Paradise Killer (Steam)

Más información: NVIDIA