‘DARQ: Complete Edition’, gratis en Epic Games Store

Una semana más, habemus juegos gratis en la Epic Games Store… Y atendiendo a la semana en la que estamos, ya te podrás imaginar si no la temática, sí el ‘rollito’ del título que te puedes llevar por la cara con apenas un par de clics. De hecho, los tres juegos gratis de la Epic Games Store este octubre han ido de lo mismo…

… O sea, de perfecto acompañamiento para disfrutar este Halloween, sea la acción de la acción frenética y con todo desparpajo de Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, el terror más clásico de Among the Sleep… o la pesadilla lúcida que propone DARQ: Complete Edition, el juego que te puedes agenciar desde ya en la tienda de Epic Games.

Pero ¿de qué va exactamente DARQ: Complete Edition? Pues lo de «pesadilla lúcida» le va que ni pintado, aunque entre jugarlo o soñarlo, mejor lo primero porque lo segundo podría provocarle un ataque de nervios al más pintado, valga la redundancia, y es que mientras que la jugabilidad de DARQ: Complete Edition es excelente, la ambientación… es también excelente, pero digna del Tim Burton más retorcido y siniestro.

DARQ: Complete Edition es, de hecho, un juego de aventuras basadas en la resolución de puzles para avanzar en la historia, pero es realmente oscuro… Además de estar muy bien valorado, eso sí: no es un título frenético, sino de lógica, de darle al coco para abrirse paso en las tenebrosas mazmorras, y ha gustado por igual a usuarios de Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Xbox Series y Windows.

El DARQ: Complete Edition que te puedes llevar gratis en la Epic Games Store desde hoy hasta el próximo jueves 4 de noviembre, sin embargo, solo es para Windows, como viene siendo habitual en las promociones de esta tienda, aunque cuando muchas veces se trata de juegos multiplataforma. Por razones como esta, pero no solo, Steam sigue a la cabeza del sector.

En cualquier caso, si quieres DARQ: Complete Edition gratis, tuyo es para reclamarlo en este enlace, previa identificación con tu cuenta de Epic Games Store done, por cierto, están de rebajas con motivo de Halloween… como lo están en Steam. Sin más, te dejamos con el tráiler de DARQ: Complete Edition.