Facebook, con M de Meta (sí, de metaverso)

Entre tantas malas noticias y tantos días complicados, Facebook ha intentado que hoy luciera el sol, y dejar de lado (aunque solo sea por unas horas) el temporal que, de manera prácticamente constante, se cierne sobre prácticamente todos los servicios de la compañía. No quiero ser malo, pero casi da por pensar que el interés de Mark Zuckerberg por crear el metaverso tiene que ver, principalmente, con las gana de tener un espacio, ya sea real o virtual, en el que no se vea asediado, día sí y día también, por polémicas relacionadas con Facebook.

Bromas aparte, el interés de Facebook por el metaverso es todavía mayor de lo que ya imaginábamos por informaciones previas, y la presentación de este Facebook Connect es la gran confirmación de ello. La mayor muestra de ello es una frase pronunciada por Zuckerberg ya casi al final de la presentación: «Metaverse first, not Facebook first«. Esto, dicho por la persona que le debe su éxito profesional y su incontable fortuna a la red social, resulta muy significativo.

Así, su fundador ha anunciado que Facebook (la empresa, no la red social) cambia de nombre, pasando a denominarse Meta que, como ya habrás deducido, es una alusión clara al metaverso en el que la compañía lleva ya tiempo trabajando, y que ya tenemos confirmación oficial de que se va a convertir en el epicentro de la compañía, con la pretensión grandilocuente de Zuckerberg de que se convierta en el siguiente capítulo de Internet.

Así, el planteamiento de la empresa es crear dos grandes ramas, en la que se organizarán sus productos y servicios. Por una parte la dedicada a los servicios sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera) y una segunda rama, que al principio dependerá económicamente de la primera pero que a medio y largo plazo apunta a ser la principal, en la que se encuentran el metaverso y, de su mano, Quest, de la que dependerán los dispositivos necesarios para acceder al metaverso.

La duda ahora, claro, es el calado que logrará este cambio de nombre. Ya hemos visto otros casos en el pasado en los que operaciones similares no se han mostrado especialmente efectivas. Por ejemplo, y creo que es el caso más claro, tenemos a Alphabet, empresa matriz de Google a la que todo el mundo denomina Google. O casos a la inversa, RIMM logró tanta popularidad con sus, otrora exitosas, Blackberries, que terminó cambiándose el nombre a Blackberry.

Que el cambio de Facebook a Meta sea o no un éxito, depende principalmente de que la compañía consiga que el metaverso sea un éxito. Esto no ocurrirá, claro, a corto plazo, pero quizá sí que ocurra más adelante. Y, aunque esto no guste tanto en las oficinas de la compañía, que el crecimiento del metaverso coincida en el tiempo con el declive de Facebook (la red social). Pero claro, todavía tardaremos en vivir ese momento, por lo que en el corto plazo, creo que Meta seguirá siendo Facebook.

Más información: Blog oficial