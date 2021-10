Pronto se cumplirá un mes desde que se produjo el lanzamiento de Windows 11, un sistema operativo que está llamado a convertirse en el sucesor de Windows 10 y que, como recordarán nuestros lectores habituales, no ha estado exento de polémica, debido a los errores con los que llegó al mercado, y a los problemas de rendimiento que dio con los procesadores Ryzen de AMD.

Nos encontramos en un buen momento para hacer una primera valoración de la tasa de adopción que está teniendo Windows 11, y gracias a los datos que ha proporcionado AdDuplex tenemos una estimación bastante interesante. Como podemos ver en la gráfica adjunta, Windows 11 se encuentra instalado en un 5,1% de PCs, un porcentaje que ha sido extraído de un sondeo realizado sobre un total de 60.000 PCs.

Obviamente no es un valor absoluto, pero nos permite tener una idea básica del ritmo de adopción que está teniendo dicho sistema operativo, y francamente no me sorprende que esté siendo relativamente lento ya que, al final, los requisitos mínimos han sido un importante escollo para muchos usuarios. Sí, ya sé que Microsoft confirmó que podríamos instalar Windows 11 aunque no cumplamos todos sus requisitos, pero también dio a entender que podríamos tener problemas de estabilidad y de rendimiento, y que el soporte a nivel de actualizaciones no estaba garantizado.

Si ponemos todo lo anterior en conjunto, es fácil entender porqué muchos usuarios prefieren esperar y seguir utilizando Windows 10. Al final, este sistema operativo está más maduro y funciona a la perfección sobre equipos que no cumplen los requisitos del nuevo sistema operativo de Microsoft. ¿Quieres saber más? Pues te animo a repasar el especial que publicamos recientemente con cinco razones para no actualizar a Windows 11.

Windows 11 roza el 4,8% sin contar el canal Insider

Si no tenemos en cuenta ese 0,3% de usuarios dentro del canal Insider, su cuota de uso se reduce todavía más, y refuerza esa idea que os hemos dado al principio, que la tasa de adopción de dicho sistema operativo. Para que podáis contextualizar mejor estos datos, os recuerdo que Windows 10 alcanzó el 10% de tasa de adopción en menos de un mes después de su lanzamiento.

La diferencia es bastante grande, aunque para ser justos debemos tener en cuenta que, en aquél momento, Windows 10 vino acompañado de la polémica campaña «obtén Windows 10 gratis». Nuestros lectores más veteranos recordarán a la perfección los problemas que esto causó debido, principalmente, a esas actualizaciones gratuitas «forzadas» que se produjeron durante la primera etapa poslanzamiento de Windows 10.

Windows 11 también es un sistema operativo que podemos conseguir gratuitamente, y no solo si tenemos una licencia de Windows 10, también valen las licencias de Windows 7 y Windows 8, aunque para utilizar estas últimas tenemos que hacer una instalación limpia, con todo lo que ello conlleva en términos de copias de seguridad y demás.

Si estás pensando en actualizar a Windows 11 pero tienes dudas, te recomiendo que esperes un poco más a que Microsoft termine de pulirlo. Si no puedes, o no quieres, esperar, tienes la posibilidad de actualizar gratis desde Windows 10 y probarlo durante unos días. Si no te convence, podrás volver a Windows 10 de forma automática gracias a la herramienta integrada, y no perderás ningún dato. Recuerda, eso sí, que tendrás un plazo máximo de diez días para hacerlo.

Para acelerar la adopción de Windows 11, y para facilitar el salto a los usuarios de Windows 10, Microsoft ha lanzado una nueva versión de la aplicación PC Health Check, que comprueba si el equipo cumple o no los requisitos mínimos de dicho sistema operativo. Esta aplicación ha generado una cierta polémica, ya que se comenta que su instalación se está llevando a cabo de manera forzosa.