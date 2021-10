Assassin’s Creed Infinity no será un juego de acceso gratis

Durante el pasado mes de julio escuchamos por primera vez el nombre Assassin’s Creed Infinity, un juego en línea de mundo abierto y entorno viviente que evolucionaría con el paso el tiempo y las acciones de los jugadores, y sin duda la apuesta más grande de Ubisoft dentro de esta saga de juegos.

Y es que aunque cabe la pena mencionar que la compañía todavía se encuentra trabajando en una fase de desarrollo temprano para este juego, no han tardado en salir las primeras filtraciones y confirmaciones oficiales, que nos enmarcan un poco más el rumbo del juego.

A diferencia del resto de sus juegos con una sola historia narrativa, Assassin’s Creed Infinity tendrá múltiples configuraciones que se sentirán y se verán diferentes entre sí, pero aún estarán conectadas de alguna manera. Así pues, en lugar de jugar principalmente solo en un período histórico, contaríamos con un escenario base desde el cual podríamos unirnos a otros jugadores en «múltiples escenarios», los cuales crecerían y evolucionarían con el paso del tiempo.

De hecho, ya durante la primera filtración, la propia Bloomberg adelantaba la posibilidad de «un servicio en línea masivo«, especulando que este juego podría llegar bajo un modelo de suscripción en lugar de un pago único. Algo que se ha podido confirmar en parte ahora, con las declaraciones de Yves Guillemot, CEO de Ubisoft durante la última presentación de ganancias de la desarrolladora, quien aseguró que Assassin’s Creed Infinity no será un juego en línea gratuito, o lo que es lo mismo, no contará con un modelo Free-to-play.

Sin embargo, esta no fue la única novedad que ofreció Guillemot, quien volvió a hacer hincapié en el estado poco avanzado del juego, confirmando que el desarrollo todavía se encuentra en sus primeras etapas, repitiendo que su lanzamiento más temprano, en caso de que no haya retrasos adicionales, no ocurrirá antes de 2024.

Y es que por el momento ni siquiera su nombre está confirmado al 100%, pudiendo el nombre del juego cambiar para su lanzamiento. No obstante, si bien este título y su lejana fecha de lanzamiento podría llevara algunos memes y burlas como los que recibió Duke Nukem Forever, al menos a nivel personal, sin duda me parece un nombre de lo más acertado y atractivo dada la naturaleza del juego.