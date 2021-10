Tras un escueto avance de cual grano de migas de pan para palomas, Netflix ha publicado el primer tráiler de la segunda y -se puede decir con todas las letras porque es verdad- esperada temporada de The Witcher, una de sus series más exitosas a pesar de un debut que dejó mucho que desear.

No obstante, han pasado casi dos años desde que el mazas de Henry Cavill se vistiese de Geralt de Rivia por primera vez y con todos los errores, también hubo aciertos y se vislumbró el potencial de una serie que aspiraba a ocupar en el imaginario colectivo el lugar de Juego de tronos, aunque ya sabemos que esto no va a suceder, pero queremos seguir viendo.

Y en esas estamos, esperando el lanzamiento de una segunda temporada de The Witcher que promete más intensidad y mejores resultados que la primera, y es que de hacerlo peor el final de la serie se antoja más prematuro de lo deseable, aun cuando la intención de Netflix parece ser mantenerla con un poco más de dignidad y dedicación de la que otorga el noventa y nueve por ciento de sus contenidos.

Pero no seamos agoreros. Apenas nada se puede juzgar de este primer tráiler de la segunda temporada de The Witcher, aunque adelante más acción y el desarrollo de la trama, que no es poco para la adaptación de unas novelas que el escritor polaco Andrzej Sapkowski lleva publicando en diferentes formatos desde hace casi 40 años. Y como en esas estamos, ahí va el tráiler.

En cuanto a la fecha de estreno, ya se sabía pero por si acaso, la cuenta de la serie en Twitter nos lo recuerda: la segunda temporada de The Witcher se estrenará el próximo 17 de diciembre, lista para amenizar las Navidades a los suscriptores de la plataforma de VOD.