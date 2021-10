Among Us promete mejorar mucho con el cambiaformas

Si tuviera que elegir mi juego favorito del año pasado, Among Us estaría, desde luego, en la lista de favoritos. No digo que sea el mejor, pero sí de los que más grato recuerdo guardo, de los que mejor me lo hicieron pasar. La pena es que, tras un boom memorable en septiembre del año pasado, cuando sus desarrolladores optaron por cancelar el ya iniciado desarrollo de su segunda parte, para mejorar la primera y agradecer así el éxito a sus usuarios, la burbuja empezó a deshincharse.

A día de hoy, los números de Among Us no tienen nada que ver con los de hace un año. Por ejemplo, acabo de buscar la categoría del juego en Twitch y ocupa la trigésimo cuarta posición del ranking, con algo más de 16.00o espectadores, muy lejos de los centenares de miles que pudimos ver el año pasado por estas fechas. Sin duda, la experiencia para sus desarrolladores, el más que pequeño estudio Innersloth, debe resultar particularmente agridulce.

Sin embargo, que sus números hayan descendido considerablemente no significa que ahora sea un juego abandonado, ni mucho menos. Conozco a personas que siguen jugándolo (pocas, eso sí), y yo mismo he intentado animar a algún grupo de amistades a dedicar un rato a buscar al impostor. Al final no lo he conseguido en ninguna ocasión, pero no desespero ni abandono, confío en que llegará el momento de poder volver a disfrutar un rato de Among Us.

Y una razón más para ello tiene que ver con sus desarrolladores. Otros, en su lugar, habrían aprovechado el boom del juego para acelerar en la segunda parte o buscar otras vías de monetización Sin embargo, se volcaron en mejorar Among Us y ahora, un año después y cuando el boom ya ha pasado, siguen añadiendo mejoras a su juego. Su nivel de implicación con Among Us me recuerda al mostrado durante todos estos años por Eric Barone a Stardew Valley. Y para mí eso son palabras mayores.

La última muestra de ello la encontramos en Slash Gear, donde podemos leer que próximamente llegará una nueva mecánica que puede cambiar sustancialmente la experiencia de juego, y no es otra que la función «cambiaformas» que podrán tener los impostores. Así, estos jugadores, aunque de manera limitada, podrán adoptar temporalmente el aspecto de otro jugador, momento que podrán aprovechar para cometer un asesinato, y que sea la persona cuyo personaje han impostado la que sea acusada, si es que hay testigos.

Todavía está por ver si los creadores de Among Us le ofrecerán, a los tripulantes, alguna mecánica adicional a las que ya tienen, que sea de ayuda para enfrentarse a este nuevo riesgo. Y lo que espero, desde luego, es que los jugadores que lo disfrutaron en su momento pero ahora lo han dejado aparcado, descubran esta novedad y decidan jugarlo de nuevo. Y no solo porque me parece una función de lo más interesante, también porque creo que la dedicación que están mostrando sus desarrolladores merece ser recompensada, como mínimo, con unas cuantas horas de juego.