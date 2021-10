¿Abrazarías tu MacBook? Aquí tiene una opción razonable

Que hay usuarios que a los que les gustaría abrazar a su MacBook o su iMac es algo que sabemos desde hace tiempo. Y es que Apple ha sabido fidelizar a algunos de sus seguidores más allá de lo que parece razonable para un fabricante de informática y electrónica de consumo. Aunque, bueno, es algo que también vemos en otros sectores, como el del motor, con usuarios que son los principales embajadores de marca, sin que es se traduzca ni tan siquiera en un pequeño descuento en sus siguientes compras.

Yo mismo, sin ir más lejos, he experimentado bastante alegría (que no felicidad, la felicidad es otra cosa) cuando me he comprado un MacBook, un iMac, un iPhone, etcétera. Pero ojo, que también me ha ocurrido lo mismo cuando me compré, por ejemplo, el portátil Asus con el que trabajo en la actualidad. Todos me han alegrado, pero creo que no tanto como para querer abrazarlos. Quizá me hubiera pasado cuando era niño, que por aquellos entonces lo abrazaba todo, pero eso es otra historia y no tiene que ver con la afición a los dispositivos electrónicos.

Ahora bien, también reconozco que, tras ver este proyecto de Kickstarter, a lo mejor sí que me han entrado bastantes ganas de empezar a abrazar dispositivos. Solo que, claro, en esa versión que parece tan blandita y resulta tan adorable como se ve en las fotos. Y además, hablamos de dispositivos bastante icónicos: un Apple Lisa de 1983, un iBook de 1999, un Apple Cube de 2000, un iMac de 2002 (sí, el que parecía una lámpara de mesa) y un Power Mac G4 de 2003. Echo en falta un MacBook, pero bueno, hay que saber conformarse.

El precio de estos… ¿cojines? ¿almohadas? ¿peluches? o como quieras llamarlos no es precisamente bajo, 39 dólares la unidad, por lo que si quieres hacerte con los cinco tendrás que desembolsar la friolera de 195 dólares, a los que tendrás que sumar los gastos de envío. Y sí, sé que puede parecer (ser) caro, pero eso no ha evitado que el proyecto alcanzara el 100% de la inversión necesaria para que saliera adelante en tan solo una hora. Actualmente quedan 26 días para participar, y ya ha recaudado 23,533 euros (he visto subir el contador un par de veces mientras que escribo esta noticia), cuando su meta inicial era de 8,649 euros.

Nunca llegué a tener un iBook (por aquellos tiempos no me llegaba el presupuesto) aunque sí que he tenido y tengo MacBook y MacBook Pro. Y personalmente, más allá de la broma, sí que me parece una propuesta simpática, cuyo éxito no me sorprende en absoluto, porque hablamos de productos con mucha «personalidad». Ahora bien, no creo que compre ninguno… al menos que se puedan cambiar sus integrados para ponerles un M1 Max, en ese caso sí que me lo pensaría. Claro, que seguramente en tal caso subiría de precio.