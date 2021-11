No hay duda de que Rockstar está apostando con fuerza por las ediciones remasterizadas, y todo parece indicar que Grand Theft Auto IV Remastered será su próximo movimiento. Según las últimas informaciones que he tenido la oportunidad de ver, dicha entrega se estrenará en algún momento de 2023, una fecha que lo colocaría relativamente cerca del lanzamiento de la Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition, cuyo estreno se producirá el 11 de noviembre.

Si os soy sincero, no he podido evitar preguntarme qué ha llevado a Rockstar a adoptar esa estrategia de rescatar, y remasterizar, buena parte de las entregas de la franquicia GTA, y creo que la respuesta es más simple de lo que podría parecer: llenar «huecos» en el mercado hasta que GTA 6 esté listo, algo que, en teoría, no ocurrirá hasta 2024 en el mejor de los casos, aunque las filtraciones más recientes apuntaban a 2025. Tiene sentido, y encaja a la perfección con los rumores que decían que el desarrollo de GTA 6 estaba siendo tan caótico que dicho título fue objeto de un reinicio casi total, en lo que a la historia se refiere, en 2019.

Con la Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition lista para este mismo mes de noviembre, y Grand Theft Auto IV Remastered en 2023, Rockstar tendrá margen más que de sobra para poder terminar GTA 6, y lanzarlo en algún momento de 2024, o a principios de 2025. Por otro lado, lanzar esta nueva entrega de la franquicia en una fecha tan tardía debería permitirle, en teoría, presentarlo como un juego exclusivo de la nueva generación, ya que, en teoría, Xbox One y PS4 terminarán su ciclo de vida a partir de 2023.

Qué podemos esperar de Grand Theft Auto IV Remastered

Podemos tener claro que Grand Theft Auto IV Remastered va a ser un juego multiplataforma, es decir, que va a llegar tanto a PS4 y Xbox One (y PS4 Pro y Xbox One X) como a PS5 y Xbox Series X. La versión de dicho juego para la nueva generación de consolas debería funcionar a mayor resolución, ofrecería una mayor calidad gráfica y tendría una tasa de fotogramas por segundo superior. En ella debería estar basada la versión que llegará también a PC.

En cuanto a las mejoras gráficas, creo que estarán en línea con lo que vimos en la Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition, es decir, que Grand Theft Auto IV Remastered mejorará de forma notable en todos los sentidos, pero puede que lo haga manteniendo ese toque de dibujo animado que Rockstar mostró en la remasterización de la trilogía. Ya dije en su momento que, personalmente, no me gustaba nada ese estilo de dibujo animado, pero entiendo que mi opinión es solo una más, y que habrá gente a la que haya podido gustar mucho.

Espero, eso sí, que Rockstar aproveche para optimizar y pulir Grand Theft Auto IV Remastered, ya que el original que llegó a PC tenía una optimización tan terrible que ni siquiera terminaba de ir fino con PCs que estaban muy por encima de sus requisitos recomendados. Veremos en qué estado acaba llegando esta versión, pero desde luego es complicado que sea peor que el del juego original. La fuente de la noticia también indica que Grand Theft Auto IV Remastered vendrá con los episodios de Liberty City.