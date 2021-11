Bad Robot Games ficha a Tanya Watson como presidenta

Ya ha pasado cerca de un año desde que tuvimos noticias, por primera vez, de Bad Robot Games y, desde entonces, apenas hemos tenido noticias sobre este nuevo proyecto. Esto es, al mismo tiempo, comprensible y espantoso. Comprensible porque se entiende que durante este tiempo ha estado dando sus primeros pasos, y que tiene sentido que estos se produzcan bajo el radar, pues es una fase bastante crítica. Y espantoso porque, personalmente, me muero de ganas de saber en qué están trabajando.

Y aunque de momento seguimos sin saber en qué están trabajando, VentureBeat nos cuenta hoy que Tanya Watson. veterana del sector de los videojuegos se ha sumado al proyecto, asumiendo el cargo de presidenta de Bad Robot Games. Además, el medio publica una interesante entrevista a la ejecutiva del estudio, en la que además de dar un completo repaso a su currículum, también nos da una pincelada sobre el estado actual de la compañía.

Por una parte, Watson ha revelado que la plantilla actual de Bad Robot Games está compuesta por algo menos de 50 personas. Una cifra a la que, eso si, tiene sentido sumarle los alrededor de 100 trabajadores de Bad Robot, que si bien no podrán aportar en lo referido al desarrollo de los títulos, sí que podrían formar parte de todo el proceso creativo alrededor de los mismos: desde la redacción de guiones hasta diseños de arte, el estudio sí que puede beneficiarse de todo el caudal creativo de la productora de J. J. Abrams.

Por otra parte, y ante la pregunta sobre si Bad Robot Games por ahora está haciendo prototipos o, por el contrario, ya ha iniciado la producción de algo, Watson responde: «Tenemos algunos proyectos en etapas iniciales. Uno es el proyecto desarrollado internamente con el equipo de Mike Booth, que es un juego multijugador cooperativo triple A. También tenemos algunos proyectos en el lado editorial de los que esperamos hablar pronto«.

Con respecto a Watson, antes de llegar a Bad Robot Studios suma ya muchos años de experiencia en el sector, y ha formado parte de los equipos de juegos tan emblemáticos y reconocibles como Fornite, Dungeon Siege II y Gears of War. De los títulos puedes deducir rápidamente que gran parte de su actividad laboral en el pasado se ha desarrollado en Microsoft (donde casualmente coincidió con Anna Sweet, directora del estudio en el que vuelven a encontrarse) y en Epic Games.

Así, y si cruzamos los dedos, es posible que ya no tardemos demasiado tiempo en saber en qué están trabajando y con qué pretenden sorprendernos. Y es que las expectativas son altas. Recordemos que Bad Robot Games lleva el nombre de la productora de J. J. Abrams, por lo que resultaría extraño que al menos sus primeros lanzamientos no tuvieran, de algún modo, la firma del polémico director, productor y guionista.

Ya sea por Perdidos o por los episodios VII y IX de Star Wars, Abrams ha cosechado fans y detractores a partes iguales. Cabe esperar, por lo tanto, que los títulos de Bad Robot Games puedan generar sensaciones similares. Y como persona a la que le gustó Perdidos (me disculpo si te he ofendido con tal afirmación) y a la que sin embargo el Episodio IX le dejó un tanto frío, no puedo esperar a descubrir la trama y los argumentos de sus títulos. Más incluso que sus mecánicas, en verdad.