Xbox: feliz cumpleaños y feliz retrocompatibilidad

Parece que fue ayer cuando Microsoft dio el salto al mercado de las consolas de videojuegos con la Xbox de primera generación. O por lo menos me lo parece a mí, que todavía me recuerdo saliendo de una de las tiendas de una más que popular cadena de tiendas de juegos, con la consola y varios títulos, deseando llegar a casa para pasar todo el fin de semana pegado a la consola disfrutando de una manera saludable de mi nueva consola. No fue el día de su lanzamiento, ni en las primeras semanas, pero tampoco tardé mucho en dar el salto (porque además, en aquellos tiempos, mi cuñada trabajaba en esa tienda y pudo hacerme un buen descuento).

Y hoy estamos de aniversario, Xbox cumple años, 20 según Microsoft, 19 según Wikipedia, en una curiosa divergencia en la que, por aquello de que los de Redmond deben saber bastante bien sus fechas, deberíamos darle más credibilidad a su versión, por lo que la cifra es redonda, y hoy es el vigésimo aniversario de la consola de Microsoft, que generación tras generación (aunque con algún traspiés), ha ido evolucionando más y mejor, logrando plantarle cara a la todopoderosa Sony con su PlayStation.

El presente de Xbox, incluidas las dificultades para poder hacerse con una consola de nueva generación durante lo que queda de año, así como un hipotético futuro de resoluciones y frecuencias de refresco impensables hoy en día, no serían posibles sin su pasado, sin los 20 años y las cuatro generaciones (con evoluciones dentro de las mismas) que, a día de hoy, completan su currículum. Y sé que esto puede sonar un poco a tópico, pero el caso es que Microsoft también el concede importancia y, en consecuencia, para celebrar el vigésimo aniversario de su consola, ha mirado hacia su pasado.

¿Y cómo lo ha hecho? Pues sumando más de 70 títulos (76 para ser exactos) de Xbox 360 y originales de Xbox a la biblioteca de retrocompatibilidad, que podrán ser disfrutados tanto en Xbox One como en Xbox Series X|S. Esta es la lista completa:

50 Cent: Blood on the Sand

Aces of the Galaxy

Advent Rising

Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom

Are You Smarter Than a 5th Grader? Make the Grade

Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth

Bankshot Billiards 2

Beautiful Katamari

Binary Domain

Black College Football Xperience: Doug Williams Ed

Cloning Clyde

Conan

Darwinia+

Dead or Alive Ultimate

Dead or Alive 3

Dead or Alive 4

Death by Cube

Disney Universe

Disney’s Chicken Little

Elements of Destruction

F.E.A.R.

F.E.A.R. 2: Project Origin

F.E.A.R. 3

F.E.A.R. Files

The First Templar

Gladius

Gunvalkyrie

Islands of Wakfu

Lego The Lord of the Rings

Manhunt

Max Payne

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Max Payne 3

Mini Ninjas

Mortal Kombat

Mortal Kombat vs. DC Universe

MX vs. ATV Alive

MX vs. ATV Untamed

NIER

Novadrome

Oddworld: Munch’s Oddysee

Onechanbara: Bikini Samurai Squad

Otogi: Myth of Demons

Otogi 2: Immortal Warriors

The Outfit

Outpost Kaloki X

Quake Arena Arcade

R.A.W. – Realms of Ancient War

Red Dead Revolver

Resident Evil: Operation Raccoon City

Ridge Racer 6

Rio

Risen

Risen 2: Dark Waters

Rock of Ages

Sacred 2: Fallen Angel

Scramble

Screwjumper!

Secret Weapons Over Normandy

Skate 2

SpongeBob SquarePants Underpants Slam!

SpongeBob’s Truth or Square

Star Wars Starfighter: Special Edition

Star Wars: Episode III Revenge of the Sith

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Switchball

Thrillville

Thrillville: Off the Rails

Time Pilot

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

Toy Story Mania!

Vandal Hearts: Flames of Judgment

Viva Piñata: Party Animals

Warlords

La lista es, como puedes comprobar, enorme, y en la misma podemos encontrar bastantes títulos muy relevantes en su momento. Y hay algunos juegos en concreto que, para más de un nostálgico, podrían justificar el hacerse con una Xbox original o una Xbox 360 para poder volver a disfrutarlos. Ahora, gracias a esta inesperada ampliación, recuperarlos será, sin duda, mucho más sencillo.

Más información: Blog oficial