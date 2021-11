Streamlabs: de lo más alto a lo más bajo

De todas las empresas directamente relacionadas con la comunidad del streaming, reconozco que no me esperaba que Streamlabs fuera a ser de las que acaban en la picota. Y es que, por norma general, los servicios que ofrece esta compañía son bastante valorados por los streamers (o al menos por aquellos con los que tengo trato) y recientemente, con la alternativa a las suscripciones de Twitch, logró despertar bastante interés entre muchos de los streamers que temían las consecuencias del recorte en las tarifas de la plataforma.

Sin embargo, todo ese prestigio que ha ido sumando Streamlabs a lo largo de los años, podría estar a punto de venirse abajo por varias revelaciones que se han hecho públicas los últimos días, y que han cambiado la cara amable que había logrado proyectar hasta ahora, por otra bastante menos agraciada, y que involucra a streamers, empresas e incluso a los responsables de un más que reconocido proyecto de software abierto, fundamental en el presente de los directos a través de Internet.

Y empecemos por este último, ya que hoy hemos sabido que cuando Streamlabs desarrolló su popular StreamlabsOBS, su propio software para gestionar las transmisiones en directo, sus responsables se pusieron en contacto con los creadores de OBS, una solución de código abierto diseñada para el mismo fin, y que goza de una aplastante popularidad en la comunidad. La razón de dicho contacto fue consultar si estaban de acuerdo con que Streamlabs empleara las siglas OBS en su software.

Near the launch of SLOBS, @streamlabs reached out to us about using the OBS name. We kindly asked them not to. They did so anyway and followed up by filing a trademark

We’ve tried to sort this out in private and they have been uncooperative at every turnhttps://t.co/r1eXr3VxcJ

— OBS (@OBSProject) November 17, 2021