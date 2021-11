Epic Games regala hasta 3 juegos gratis durante esta semana

Quizás para tratar de no perder el eco durante estas fuertes ofertas del pre-Black Friday, esta semana Epic Games nos ofrece hasta tres juegos gratis para canjear, con tres indies de diferentes géneros que nos llevarán desde los juegos de mesa y las mazmorras, un viaje artístico abstracto, y una conmovedora historia cooperativa.

Como es ya costumbre, los tres juegos estarán disponibles y canjeables a través la Epic Games Store, por lo que sólo tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic y acceder a las fichas de cada uno de los títulos (Guild Of Dungeoneering, KID A MNESIA EXHIBITION y Never Alone: Kisima Ingitchuna), y completar el proceso completo de compra.

Aunque también podremos añadirlos directamente desde la aplicación de escritorio, donde aparecerán en un pequeño emergente en la parte superior de la home, así como una línea destacada en el apartado de la tienda, desde los cuales podremos acceder fácilmente a las páginas de estos juegos gratis sin necesidad de recurrir al navegador web.

Por último, recordar que como el resto de juegos gratis ofrecidos en la Epic Games Store, éstos sólo podrán ser canjeados de forma gratuita durante una semana, siendo la nueva fecha límite el próximo jueves 25 de noviembre hasta las 16:59 (hora de la península).

Never Alone: Kisima Ingitchuna

Un juego de rompecabezas y plataformas rebosante de atmósfera, desarrollado en colaboración con el pueblo nativo de Alaska de los iñupiaq e inspirado en un cuento tradicional que se transmite entre sus miembros desde hace generaciones. Guiando a Nuna y Fox, podremos jugar con ambos personajes en el modo para un jugador o compartir la experiencia en cooperativo con un amigo a través de la tundra helada, peligrosos abismos de hielo y cavernas subterráneas.

En este título, nominado a más de 75 premios al mejor juego de 2014 y ganador del premio al Mejor juego debutante en los BAFTA Games Awards de 2015 y los premios al Juego del año y el Juego más sorprendente en los Games for Change Awards del mismo año, han contribuido más de 40 ancianos, narradores y miembros de las comunidades nativas de Alaska.

Requisitos mínimos Never Alone: Kisima Ingitchuna

Sistema operativo: Windows 7

Windows 7 Procesador: Intel Core 2 Duo E4500 a 2,2 GHz o AMD Athlon 64 X2 5600+ a 2,8 GHz



Intel Core 2 Duo E4500 a 2,2 GHz o AMD Athlon 64 X2 5600+ a 2,8 GHz Memoria: 2 GB de RAM

2 GB de RAM GPU: NVIDIA GeForce 240 GT o AMD Radeon HD 6570

NVIDIA GeForce 240 GT o AMD Radeon HD 6570 Almacenamiento: 3 GB de espacio libre en disco

3 GB de espacio libre en disco DirectX : Versión 9.0c

: Versión 9.0c Otros: Mando de Xbox 360 o equivalente para jugar en el modo cooperativo local

Guild Of Dungeoneering

Un juego de mazmorras, rol y creación de mazos de cartas por turnos con una vuelta de tuerca: en lugar de controlar al héroe, construirás la mazmorra a su alrededor, tratando de ayudarle en su aventura mientras acumula el máximo botín posible.

Aunque tan sólo podremos usar nuestras cartas para las colocar salas, monstruos, trampas y tesoros, ya que el héroe se encargará de decidir por su cuenta adónde quiere ir y contra qué va a pelear. Gestiona tu gremio, desarolla nuevas salas para atraer a toda clase de aventureros, y ampliar tu mazo con poderosos objetos. ¿Tendrán los héroes el poder necesario para enfrentarse a las mazmorras más profundas?

Requisitos mínimos Guild Of Dungeoneering

Sistema operativo: Windows XP SP3 // OSX 10.7.5



Windows XP SP3 // OSX 10.7.5 Procesador: Cualquier procesador a 2 GHz



Cualquier procesador a 2 GHz Memoria: 2 GB de RAM

2 GB de RAM GPU: No especificado

No especificado Almacenamiento: 750 MB de espacio libre en disco

750 MB de espacio libre en disco DirectX: No especificado

KID A MNESIA EXHIBITION

Un espacio onírico febril, un edificio construido a partir del arte, las criaturas, las palabras y las grabaciones de «Kid A» y «Amnesiac» de Radiohead, creadas hace algo más de 20 años, reensambladas ahora y dotadas de una nueva y mutante vida.

Las ilustraciones y los escritos enrevesados y rebosantes de ansiedad de Stanley Donwood y Thom Yorke, ideados para acompañar a la música de Radiohead, han sido rescatados del olvido y resucitados en un edificio oculto en medio de un bosque trazado a lápiz para subrayar la idea de lo que es una exposición llevada al límite… o a algo totalmente distinto.

Requisitos mínimos KID A MNESIA EXHIBITION

Sistema operativo: Windows 7 (64 bits) // macOS Catalina 10.15

Windows 7 (64 bits) // macOS Catalina 10.15 Procesador: Intel Core i5-2300 o AMD FX-4350 // Intel Quad Core



Intel Core i5-2300 o AMD FX-4350 // Intel Quad Core Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 o equivalentes

NVIDIA GeForce GTX 760 o equivalentes Almacenamiento: 20 GB de espacio libre en disco

20 GB de espacio libre en disco DirectX: Versión 11