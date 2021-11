¡Cómo pasa el tiempo! Apenas hace tres semanas que Google publicaba la actualización hacia Chrome 95 y he aquí la nueva versión del navegador que gobierna el mundo, Chrome 96, cuyo lanzamiento es a su vez el pistoletazo de salida para el resto de familia, entiéndase por esto todos los derivados de Chromium que pueblan el mercado.

Como siempre, que se anuncie el lanzamiento de Chrome 96 no significa que todos los usuarios del navegador hayan recibido ya, o vayan a hacerlo de inmediato, esta nueva versión. Chrome 96 se extenderá a lo largo de los próximos días entre su base de usuarios y así lo harán las novedades que trae consigo, por lo que no te estreses si no ves aparecer todo el mismo tiempo.

Chrome 96, novedades

Sea como fuere, Chrome 96 no se presenta con novedades muy llamativas: una 15 características en total es que lo implementa esta versión y la mayoría son mejoras de carácter técnico que benefician al conjunto de la experiencia de usuario, pero que por sí solas no dicen demasiado.

Así, Chrome 96 mejora por ejemplo diferentes API dirigidas a desarrolladores, incluyendo la polémica API de de detección de la inactividad, mejora también determinas opciones relacionadas con los archivos CSS (los responsables del diseño de los sitios web), mejora el rendimiento en las operaciones de desplazamiento creando «una caché para páginas que permite navegaciones instantáneas a páginas visitadas previamente», mejor el soporte de reproducción de contenidos DRM…

Estas son el tipo de novedades generales que incorpora Chrome 96, pero no solo eso. Hay otras que sí notará el usuario, el menos el que se preocupa de según qué cosas, como es el caso de las imágenes PNG que pasan por el portapapeles -las que se copian en el navegador y se pegan en otra aplicación- y que ahora conservarán todos sus metadatos intactos.

Otras novedades que estrena Chrome 96 incluyen la política de priorizar las conexiones HTTPS, redireccionando automáticamente al usuario siempre que el sitio disponga de ellas; así como avanza en la [integración de las aplicaciones web](integración de las aplicaciones web) implementando nuevas funcionalidades con las que los desarrolladores podrán sacarle partido a esta potente características, pero no esperes percatarte de una u otra: la primera se está probando y hay que activarla manualmente desde las preferencias ocultas del navegador y la segunda esta todavía ‘ en construcción.’

De manera adicional, Google trabaja en permitir la posibilidad de activar o desactivar el modo oscuro de Chrome en sitios concretos a través de una opción en el menú contextual de Chrome para Android, y por modo oscuro no hablamos del propio navegador, sino del modo oscuro que el navegador aplica sobre los sitios web, el cual solo se encuentra, de nuevo, en las preferencias ocultas.

Y esto no es todo, pero sí lo suficiente como para recibir a Chrome 96 con los brazos abiertos… si es que ya eres usuario del navegador de Google. Si es que no, espera un poco porque los ‘Chromiums’ que faltan no tardarán en aparecer con algunas de estas novedades y otras tantas de carácter exclusivo.