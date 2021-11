Fue a mediados del año pasado cuando Mozilla anunció lo que llamaron Firefox Private Relay, recortado ahora a Firefox Relay, y desde entonces ha permanecido en beta. Pero ya no más: el servicio abre sus puertas a todo aquel que desee utilizarlo y se refuerza además con un plan de pago adicional con el que obtener algún beneficio si se puede, pues a fin de cuentas ese ha sido el propósito de Mozilla desde un principio.

Tal y como te contamos en su momento, Firefox Relay «permite la creación de alias de correo electrónico con un clic para que el usuario no tenga que exponer su dirección real cada vez que se registre en un sitio nuevo, evitando así el spam y otros inconvenientes potencialmente dañinos para la seguridad de su cuenta. Tan sencillo como eso». ¿Por qué lanzar un servicio así cuando, como reconoce la propio Mozilla, hay alternativas de calidad de sobra?

Según la compañía, porque «Firefox Relay puede alentar a más usuarios a usar alias de correo electrónico», una función sin duda muy interesante para ahorrarse no solo problemas, sino agobios, pero que pocos usuarios -avanzados en su mayoría- usan, a pesar de que es realmente accesible: casi cualquier servicio de correo electrónico actual permite al menos la utilización de alias sencillos.

Con todo, Firefox Relay tiene otras motivaciones: la primera incide en la protección de la privacidad en la que se embarcó la compañía desde algo más de un par de años, en parte como definición para un proyecto que salvo el estandarte de ser software de código abierto carecía de esencia. Ahí se engloban las muchas novedades que ha recibido Firefox al respecto, incluyendo también servicios integrados en el navegador como Firefox Monitor y Firefox Lockwise o Mozilla VPN.

El segundo y más importante, del que derivan todos los movimientos que ha dado Mozilla en este tiempo, es que la relevancia de la compañía y de Firefox se va perdiendo al ritmo que la cuota de mercado del navegador cae, lo cual implica una menguante inyección económica por parte de Google, lo cual deriva a su vez en los despidos masivos que hemos visto en fechas recientes… (mientras, al más puro estilo de empresario facineroso, la CEO y parte de la cúpula directiva de Mozilla se subían sus millonarios sueldos, cosa que no ha gustado muchos simpatizantes tradicionales; pero esa es otra historia).

En otras palabras, Mozilla necesita ingresos no ya para, en un futuro incierto, independizarse de Google, sino para seguir operando a su nivel habitual. Y ya que la mayoría de sus más fieles ed intransigentes usuarios no se rasca ni un poco el bolsillo, al menos lo intentan con servicios como el mencionado Mozilla VPN o con este que nos ocupa, Firefox Relay, que dispone de un plan gratuito limitado, apoyado por otro de pago con todas las características incluidas.

Así, Firefox Relay se puede disfrutar de manera gratuita con un límite de hasta 5 alias de correo, mientras que el plan premium incluye alias ilimitados, añadir una dominio propio y la opción de responder a los correos electrónicos enviados, todo por 0,99 dólares al mes como oferta por tiempo limitado. Firefox Relay se apoya en una extensión para el navegador a través de la cual crear y gestionar los alias rápidamente…

… Pero, fíjate tú, que la extensión de Firefox Relay solo está disponible para Firefox, lo cual puede parecer lógico en un principio, pero no deja de ser un movimiento feo que luego se le vuelve en contra, y es que no sería la primera vez que desde el entorno de Mozilla se quejan de que el caso que se le hace a Chrome no es el mismo que se le hace a Firefox.

No obstante, es posible crear alias desde cualquier navegador accediendo al sitio de Firefox Relay, que tampoco está disponible para todo el mundo, cabe añadir: solo lo está en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda, Francia, Bélgica Italia, Suiza, Países Bajos e Irlanda… y también en España. De ahí que nos hagamos eco de la noticia.

Si te interesa, puedes probar Firefox Relay aquí. La idea no es mala y por lo general las implementaciones que hace Mzilla de estos servicios son buenas, por lo que los usuarios de Firefox harían bien en echarle un vistazo. Los usuarios del resto de navegadores… Digamos que existen alternativas más potentes y cómodas para ellos, pero cada cual es libre de usar lo que quiera.