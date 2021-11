Mozilla anuncia el fin del soporte de Firefox Lockwise

Os hablábamos hace un rato de Firefox Relay, un nuevo servicio que Mozilla lanza para intentar atraer usuarios de pago y con el que completar un poco más su oferta de aplicaciones y servicios relacionados con la protección de la privacidad, y mencionábamos en la noticia otros como Mozilla VPN y el gestor de contraseñas Firefox Lockwise, del que ya te puedes ir despidiendo.

Pues bien, este último pasa oficialmente a la historia, según acaba de dar a conocer la propia compañía en la página de soporte. En concreto, Mozilla retirará el soporte a Firefox Lockwise el próximo 13 de diciembre de 2021, lo cual significa que las aplicaciones desaparecerán de las tiendas de Android e iOS y ya no podrán instalarse más.

El fin del soporte de Firefox Lockwise significa asimismo que las aplicaciones ya no recibirán más actualizaciones, incluyendo a los usuarios que las tienen instaladas y que si no las borran, podrán seguir usándolas… Pero si ese es tu caso, no te lo recomendamos: Mozilla lanzó Firefox Lockwise en 2018 para iOS y en 2019 para Android, pero el mantenimiento de ambas aplicaciones ha sido muy deficiente.

Así, basta con echar un vistazo en Google Play para observar cómo la nota media de Firefox Lockwise ronda el 3,6, aunque las críticas negativas por su mal funcionamiento son la tónica dominante en los últimos meses. Para más datos, la última vez que Mozilla actualizó Firefox Lockwise para Android fue hace casi un año.

Si has llegado hasta aquí, ya sabrás que Firefox Lockwise era -todavía es, pero como si no lo fuera- un intento de gestor de contraseñas en forma de app, pero ligado a los datos que se conservan en el navegador Firefox, que Mozilla lanzó para darle más empaque a su oferta… pero ha quedado en agua de borrajas, como ha sucedido tantas otras cosas en el seno de esta compañía.

De hecho, cuanto más parece que Mozilla quiere distanciarse de Google, más se parece al gigante tecnológico en las formas, y es que no importa el valor que aporte tal o cual funcionalidad al conjunto y al usuarios: si no triunfa con grandes números, a la hoguera, lo cual es una pena.

A modo de ejemplos más o menos recientes tenemos los de Firefox Send y Firefox Notes, si bien la última sobrevive entre el resto de las extensiones de Firefox con un pésimo mantenimiento… ya sin aplicaciones para Android o iOS en las que apoyarse, cabe señalar.

Pero no te desesperes si eres usuario de Firefox y tenías a Lockwise entre tus herramientas móviles, porque en este caso no es tan malo el desenlace. Como sabes o deberías saber, a partir del lanzamiento de Firefox 93, la versión móvil del navegador -para Android, al menos- ha evolucionado en un gestor de contraseñas con casi toda la funcionalidad que esperas. Más info aquí.