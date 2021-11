Netflix renueva Arcane para una segunda temporada

Tras el abrumador éxito de Arcane, la primera adaptación cinematográfica del todavía más exitoso juego de ordenador de Riot Games, parece que acaba de filtrase la confirmación de que una segunda temporada está ya en producción. Lo que no está claro sin embargo es si veremos una continuación directa de estos tres primeros actos, o si en su defecto la serie pasará a explorar otras de las regiones y personajes de este universo.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production. pic.twitter.com/L9oYFzOn0X — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 21, 2021

Y es que sin duda la popularidad de la serie no resulta una sorpresa, no sólo por la propia calidad de la misma o el increíblemente bien tratado paso de League of Legends a la gran pantalla. Por una parte, nos encontramos con una fórmula que tanto Netflix como Riot han estado promocionado en gran medida el programa, incluyendo incluso diversas asociaciones de League of Legends con otros juegos. Aunque esta popularidad ha sido recíproca, habiendo experimentado el juego un gran aumento de nuevas cuentas y retornos tras el estreno de Arcane.

Los co-creadores Christian Linke y Alex Yee dijeron que estaban «más que felices» con la reacción de los fans, y de hecho, los números también los respaldan. la primera temporada de Arcane ha logrado acumular casi 34,2 millones de horas de visualización en su primera semana, destacada entre los 10 contenidos principales de Netflix de todos los tiempos, alcanzando de hecho unos resultados que la convierten en la segunda serie de televisión más popular en cualquier idioma, sólo por detrás de Narcos: México (con casi 50,3 millones de horas).

La renovación no necesariamente insinúa una nueva ola de programas de Netflix inspirados en juegos, aunque sin duda, sí que sugiere que las producciones de juegos con un presupuesto relativamente alto tienen un futuro bastante saludable en este servicio de retransmisión.