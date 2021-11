AMD prepara Navi 24 con Radeon RX 6500XT y RX 6400

Rumoreadas ya desde hace un tiempo, parece que las nuevas tarjetas gráficas basadas en la nueva arquitectura Navi 24, podrían estar a la vuelta de la esquina. Y es que el filtrador japonés Komachi ha compartido los primeros listados en los que aparecen las Radeon RX 6500XT y RX 6400 aún no anunciadas.

Si bien el filtrador no ha querido aclarar la procedencia de estos listados, no sólo no ofreciendo ningún tipo de enlace o prueba, sino tan siquiera haciendo mención a ellos, se trata de una personalidad reconocida en este ámbito por su anteriores aciertos, por lo que podría simplemente tratarse de algún tipo de fuente interna sensible de ser revelada.

Sin embargo, esto no ha evitado que tengamos un vistazo completo de esta nueva familia, que tal y como recogen desde VideoCardZ, quedaría dispuesta de esta manera:

Aunque las Navi 24 de AMD ya habían aparecido en parches de Linux para mostramos su nombre en clave «Beige Goby», según el resto de información compartida ahora, parece que ambas SKU Radeon RX 6500XT y RX 6400 contarán con un bus de memoria de 64 bits y unas configuraciones de 4 GB de memoria GDDR6. Una afirmación que de ser cierta, implicaría la llegada de las primeras GPU RDNA2 de AMD con una capacidad de memoria inferior a los 8 GB.

Por otra parte, esta filtración comenta que estas GPU contará con hasta 16 unidades de cómputo con un total de 1024 procesadores de flujo, lo que apunta a unas tarjetas de gama media recomendadas para juegos casuales o multimedia. De hecho, Navi 24 debería ser mucho más popular para las computadoras portátiles. Las configuraciones de la RX 6500XT y RX 6400 se desconocen actualmente, pero se podría suponer que la primera presenta una implementación completa de la GPU, mientras que la última será una versión reducida.

Todavía por confirmar, todo apunta ahora a que AMD podría presentar estas GPU Navi 24 junto con su nueva serie Ryzen 6000 para portátiles en enero del próximo año.