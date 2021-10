Además del resto de adelantos vistos en TUDUM, el primer gran evento para fans de Netflix, la plataforma de retransmisión y Riot Games han presentado esta semana el primer tráiler de Arcane, su serie de animación basada en el universo de League of Legends, desvelando además su fecha de estreno, listado de capítulos, e incluso algunos de los personajes y actores de doblaje que podremos encontrarnos.

Basada en exitoso universo creado por Riot Games, Arcane profundizará en la delicada balanza que existe entre la rica ciudad de Piltover y el sórdido distrito de Zaun. Conocida en Runaterra como la ciudad del progreso, muchas mentes brillantes llaman a esta ciudad hogar. Sin embargo, la creación de hextech, la forma con la que cualquiera puede controlar la energía mágica, pone en riesgo este equilibrio.

La serie explorará los extremos a los que llegarán los personajes cuando la familia y la tradición se enfrenten a sus principios y creencias. Sus problemas personales influyen como jamás habrían imaginado en el mundo en el que viven y dan forma al futuro de las ciudades hermanas.

Así pues, Arcane contará con nueve capítulos distribuidos en tres actos de tres capítulos cada uno, con un primer arco que se estrenará el próximo 7 de noviembre, seguido de los estrenos de los siguientes arcos completos el 13 de noviembre y 20 de noviembre.

Habiendo confirmado ya que los tres primeros episodios estarán centrados en los inicios de las hermanas Vi y Jinx, se espera que también veamos a otros de los campeones del juego, así como otros personajes completamente nuevos, como Vander y Silco, ciudadanos de Zaun, que tendrán un papel muy importante a la hora de darle forma a este mundo cambiante presentado en esta serie… y sólo el tiempo dirá si quizás también del juego.

No obstante, aunque la serie cuenta el pasado de los campeones de League of Legends, ha creada con la idea de ser un contenido independiente, por lo que podremos seguir disfrutando de sus complejos mundo, historia y animación aunque no hayamos probado el juego original.

Por último, a principios de esta semana Riot Games anunció los actores de doblaje a nivel mundial para Arcane, destacando las voces originales en inglés y español de Hailee Steinfeld y Adelaida López como Vi, Ella Purnell y Isatxa Mengíbar como Kinx, Katie Leung y Neri Hualde como Caitlyn, Kevin Alejandro y Michel Tejerina como Jayce, Harry Lloyd y Rafael Romero como Viktor, Jason Spisak y Iván Muelas como Silco, Toks Olagundoye y Yolanda Mateos como Mel, y J.B Blanc y Juan Arroyo como Vander.