Samsung Display, la compañía independiente especializada en pantallas del gigante surcoreano, ha lanzado un nuevo sitio web donde confirma su intención de explorar nuevos factores de forma impulsados por su tecnología OLED flexible. Es una continuación del vídeo conceptual que publicó a principios de este año en el que imaginaba cómo algunas de sus pantallas flexibles, plegables y enrollables podrían usarse en productos futuros. Todo indica que van a llegar novedades interesantes en 2022.

Actualmente, Samsung puede presumir de tener los smartphones plegables más avanzados del mercado bajo las series Fold y Flip. Y casi los únicos, porque es un tipo de diseño con el que no se ha atrevido -de momento- ni la mismísima Apple. Del resto de fabricantes hemos visto muy poco, no han avanzado más allá de fase de concepto y lo poco que ha llegado al mercado no ha tenido el tirón suficiente.

Nuevos dispositivos plegables de Samsung

Samsung sí apostará con fuerza por este tipo de formatos con el gran paraguas que le proporciona Samsung Display, con funcionamiento independiente de la matriz, pero obviamente muy conectada.

Para 2022, se esperan los nuevos móviles inteligentes Galaxy Z Fold 4 y Galaxy Z Flip 4, que según los rumores traerán cambios significativos en el diseño de las bisagras y la estructura de la pantalla plegable. La bisagra tendrá un diseño simplificado que será más económico de fabricar, y la pantalla plegable contará con un cristal UTG (Ultra-Thin Glass) mejorado, lo que le permitirá doblarse en un radio más pequeño. Además, serán más ligeros y delgados que la generación actual.

Con todo, las grandes novedades en dispositivos plegables de Samsung no serían los móviles, si no los PCs con modelos como el Galaxy Book Fold 17. Aquí Samsung no será el primero porque Lenovo ya comercializó el espectacular ThinkPad X1 Fold, el primer portátil plegable de la industria y una buena muestra de dispositivo innovador y versátil que puede usarse como ultraportátil, como tablet de gran tamaño o en los usos intermedios que permite su singular factor de forma.

Samsung emplearía el mismo diseño que Lenovo, un tipo «libro» con plegado y desplegado por la mitad gracias a una bisagra especial y a su pantalla flexible, por supuesto con tecnología OLED y en un tamaño generoso de 17 pulgadas. No se conoce su hardware interno, aunque Samsung tiene donde elegir según el enfoque que quisiera darle a este equipo, seguramente los Alder Lake de Intel.

El vídeo anterior pretende mostrar la durabilidad de este tipo de pantallas, plegadas y desplegadas repetidamente hasta 30.000 veces (dicen que sin problemas). Sobre esa base, Samsung no tendría problemas en comercializar portátiles como ese Fold 17. Es la compañía más avanzada en este tipo de tecnologías y veremos novedades en pocos meses.