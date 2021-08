Tal y como se esperaba, Samsung ha presentado en el nuevo Galaxy Z Fold3 en el Galaxy Unpacked que está teniendo lugar ahora mismo, un smartphone flexible que ya se había filtrado en numerosas ocasiones, tanto a nivel de diseño como de especificaciones, y que por tanto ya conocíamos de sobra. Al final, casi toda la información que os habíamos dado anteriormente se ha confirmado, así que no hay sorpresas importantes.

A nivel de diseño, el Galaxy Z Fold3 mantiene el enfoque tipo libro, con una pantalla flexible interior y un pliegue en vertical que nos permite abrir y cerrar dicha pantalla sin esfuerzo. Cuando está abierto, el Galaxy Z Fold3 nos permite utilizar una pantalla interna de 7,6 pulgadas (Infinity Flex Display) con resolución de 2.208 x 1.768 píxeles, un formato similar al que tendríamos con una tablet de pequeño tamaño. Cuando está cerrada, nos encontramos con una pantalla externa que tiene un tamaño de 6,2 pulgadas (Super AMOLED) y que ofrece una resolución de 2.260 x 832 píxeles.

No encontramos ninguna novedad importante en términos de diseño. El Galaxy Z Fold3 es un terminal marcadamente continuista en este sentido, pero esto no quiere decir que Samsung no se haya atrevido a introducir innovaciones importantes, simplemente estas se limitan al plano técnico. Así, una de las novedades más importantes la encontramos en la cámara interior, que se encuentra integrada en la pantalla, lo que consigue un formato mucho más limpio y atractivo que casa a la perfección con unos bordes muy contenidos.

El Galaxy Z Fold3 es, por tanto, el primer smartphone de Samsung con una cámara integrada en la pantalla. Dicha cámara es de 4 MP y utiliza píxeles bastante grandes (2.0µm de tamaño). Está pensada, principalmente, para hacer videollamadas. Si queremos hacernos autofotos (selfies) podemos recurrir a la cámara de 10 MP que integra la pantalla exterior de menor tamaño. Y hablando de la pantalla exterior, esta está protegida por Gorilla Glass Victus, mientras que la pantalla interior debería utilizar cristal flexible ultra delgado, el mismo sistema de protección que encontramos en el Galaxy Z Fold2.

La bisagra mantiene el diseño del modelo de la generación anterior, y según Samsung ha superado numerosas pruebas de resistencia. En la parte trasera, vemos una configuración de tres cámaras dispuestas sobre una isleta vertical. Como cabía esperar, el Galaxy Z Fold3 está construido en aluminio, y utiliza también una capa de cristal Gorilla Glass Victus en la parte trasera, lo que le da un toque claramente premium.

Especificaciones del Galaxy Z Fold3

Sistema operativo Android 11 personalizado con la capa OneUI 3.1 Pantalla 7,6 pulgadas plegable (2.208 x 1.768 píxeles) Dynamic AMOLED 2x + 6,2 pulgadas Super AMOLED (2.260 x 832 píxeles) a 120 Hz Procesador Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm, Octa-Core: Kryo 680 1x 2,84 GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz) Memoria 12 GB de RAM LPDDR5 Almacenamiento 256 o 512 GB de almacenamiento UFS 3.1 Cámara frontal Configuración dual: 4 MP (f/1.8) integrada en la pantalla

10 MP (f/2.2) Cámara trasera Configuración triple: 12 MP angular (f/1.8)

12 MP ultra gran angular (f/2.2)

12 MP telefoto (f/2.4) Conectividad Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C Batería 4.400 mAh con carga rápida y carga inalámbrica Dimensiones 158,2 x 128,1 x 6,4 mm (158,2 x 67,1 x 14,4 mm plegado) Peso 271 gramos

El Galaxy Z Fold3 tiene certificación IPX8, lo que significa que es resistente al agua, y además ofrece un soporte mejorado del S-Pen, de hecho Samsung ha hecho referencia a un modelo especial diseñado para este nuevo smartphone, llamado S-Pen Fold Edition, que carece de conectividad Bluetooth, pero que a cambio tiene un peso muy ligero (6,7 gramos), lo que se traduce en una experiencia de uso superior.

Samsung también ha mejorado notablemente la integración a nivel de software, tanto a nivel de rendimiento como de multitarea, algo fundamental para un smartphone como el Galaxy Z Fold3, completando con ello un terminal que, desde luego, no se limita a recoger el testigo que dejó la generación anterior, sino que se atreve a llevarlo un poco más lejos.

Disponibilidad y precio del Galaxy Z Fold3

El Galaxy Z Fold3 estará disponible en tres colores: negro fantasma, verde fantasma y plata fantasma. En su configuración con 256 GB de almacenamiento costará 1.809 euros, mientras que la versión con 512 GB se sitúa en los 1.909 euros.

La precompra de este terminal ya está disponible, pero las primeras unidades no empezarán a llegar hasta el 20 de agosto, fecha en la que cerrará esa etapa de preventa. A partir de entonces, todas las compras realizadas se harán de forma directa.

En la web oficial de Samsung no he visto ninguna promoción especial activa por la compra de este nuevo smartphone, así que precomprarlo no conlleva ningún tipo de ventaja, más allá del hecho de que seremos de los primeros en recibirlo cuando empiecen a enviarse las primeras unidades.