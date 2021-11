Justo antes de entrar en la recta final del año, Epic Games nos sorprende con la llegada de dos nuevos juegos gratis, y más de mil títulos disponibles sólo para esta semana. Y es que además de una aventura de simulación realista, el segundo de estos juegos disponibles es un conocido emulador de juegos retro.

Siguiendo las el mismo procedimiento de juegos anteriores, ambos títulos estarán disponibles y canjeables a través la Epic Games Store, por lo que sólo tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic y acceder a las fichas de cada uno de los títulos (theHunter: Call of the Wild y Antstream – Epic Welcome Pack), y completar el proceso completo de compra.

Aunque también podremos añadirlos directamente desde la aplicación de escritorio, donde aparecerán en un pequeño emergente en la parte superior de la home, así como una línea destacada en el apartado de la tienda, desde los cuales podremos acceder fácilmente a las páginas de estos juegos gratis sin necesidad de recurrir al navegador web.

Por último, recordar que como el resto de juegos gratis ofrecidos en la Epic Games Store, éstos sólo podrán ser canjeados de forma gratuita durante una semana, siendo la nueva fecha límite el próximo jueves 2 de diciembre hasta las 16:59 (hora de la península).

theHunter: Call of the Wild

Disfruta de un juego de caza con una ambientación sin igual en un mundo abierto realista y visualmente asombroso.

Sumérgete en un mundo abierto evocador y lleno de vida, desde el realismo de sus majestuosos animales hasta el susurro de las hojas mientras acechas a tu presa. Decide si cazarás en solitario o te unirás a una cacería con tus amigos. Recuerda: no solo estás de visita en este mundo. Eres parte de él. La sensación cuando por fin consigues atisbar la bella cornamenta de tu primer ciervo entre la maleza es indescriptible.

Requisitos mínimos theHunter: Call of the Wild

Sistema operativo: Windows 7 (64 bits)



Windows 7 (64 bits) Procesador: Intel i3-4170



Intel i3-4170 Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM GPU: NVIDIA GTX 660 o ATI HD7870 (1 GB de VRAM)

NVIDIA GTX 660 o ATI HD7870 (1 GB de VRAM) Almacenamiento: 60 GB de espacio libre en disco

60 GB de espacio libre en disco DirectX: Sin especificar



Antstream – Epic Welcome Pack

Si bien en esta ocasión estamos hablando de un servicio de streaming más que de un juego en sí, este emulador por streaming nos permitirá acceder a más de 1.000 juegos retro arcade.

Además, con este pack podremos consegir gratis 1090 Gems para usar en la plataforma, una divisa que se puede utilizar para jugar a juegos, desafíos y torneos por tiempo limitado, además de para desbloquear desafíos más difíciles y para jugar a partidas JcJ por turnos contra amigos y otros jugadores.

Requisitos mínimos Antstream ARCADE

Sistema operativo: Windows 7 // macOS 10.7 Lion

Windows 7 // macOS 10.7 Lion Procesador: Intel Core i3 // Dual Core a 2,2 GHz



Intel Core i3 // Dual Core a 2,2 GHz Memoria: 2 GB de RAM

2 GB de RAM GPU: NVIDIA GeForce 240 GT o AMD Radeon HD 6570

NVIDIA GeForce 240 GT o AMD Radeon HD 6570 Almacenamiento: 180 MB de espacio libre en disco

180 MB de espacio libre en disco DirectX : Versión 9.0

: Versión 9.0 Otros: Requiere conexión a Internet de baja latencia de al menos 4 MB/s