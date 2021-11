Si juegas en PC, y especialmente si peinas canas, casi debería dar por sentado que conoces GOG, la tienda de juegos online de CD Projekt Red y, si me permite opinar, la única razón por la que sigo concediendo credibilidad a la compañía en estos tiempos, después del patinazo de Cyberpunk 2077, que podría haber estado a punto de repetirse estas navidades, de haber seguido la compañía adelante con sus planes de publicar su versión para la nueva generación este mismo año.

No obstante, si no conoces GOG, debes saber que es una tienda de juegos, al estilo de Steam y Epic Games Store, pero con algunas particularidades que la hacen única. La primera es que todos los títulos que se venden en la misma no tienen DRM. Una vez comprado un juego no solo puedes instalarlo en tantos PC como quieras, además puedes descargarlo para conservar una copia de seguridad del mismo. Una muestra de respeto al cliente que no es nada común en la actualidad.

Y la otra particularidad de GOG se evidencia al saber que su nombre está formado por las siglas de Good Old Games, es decir, buenos juegos antiguos. Y es que en su catálogo podemos encontrar, y generalmente por un muy buen precio, juegos cuya edad se puede medir en años, pero en algunos casos también en décadas. También puedes encontrar juegos actuales, claro, pero lo que hace a esta tienda tan interesante es su enorme «fondo de armario», con muchos títulos cuyo año de lanzamiento empieza por los dígitos «19».

Y por si no conoces GOG y te lo estás preguntando, no, no siguen el modelo de Rockstar con GTA, intentando cobrar un juego de casi 20 años como si fuera un lanzamiento nuevo. Personalmente, he comprado por alrededor de cinco euros algunos juegos a los que en su momento dediqué muchas horas, y que a día de hoy me apetece recuperar para rememorar aquellos tiempos y volver a disfrutarlos. Theme Hospital, Populous: The Beginning, Sid Meier’s Alpha Centaury… la lista es interminable, y una gran tentación.

Sin embargo, pese a lo que se suele decir, parece que la nostalgia no vende tanto y, en consecuencia, GOG estaría perdiendo dinero con su actual modelo de negocio, y, por lo que podemos leer en The Verge, CD Projekt Red ya estaría acometiendo cambios en la tienda. Unos cambios que la compañía resume con la intención de ofrecer una «selección de juegos cuidadosamente seleccionados«. Dicho de otra manera, parece probable que el gran fondo de catálogo de GOG esté cerca de desaparecer.

El sector de las tiendas online de juegos es bastante complejo. Dominado claramente por Steam, y la que podemos considerar su principal competidora, Epic Games Store es deficitaria desde su lanzamiento, y según sus estimaciones no saldrá de los números rojos hasta 2027. Claro, puede sostenerse por los ingresos que genera Fornite, su gallina de los huevos de oro. Y esa habría podido ser también la situación actual de CD Projekt Red, de no ser por el tremendo pinchazo de Cyberpunk 2077 y su efecto en las cuentas de la compañía, algo que inevitablemente afecta a GOG.

¿Y por qué es una muy mala noticia? Pues porque, al final, estamos hablando de la contracción de una tienda que propone un modelo distinto y abierto. Es cierto que afirman que mantendrán su política de juegos sin DRM, pero eso de «Selección de juegos cuidadosamente seleccionados» suena a las hogueras del solsticio de invierno, menos conocidas que las de verano, pero que también pueden ser empleadas para quemar aquello que nos sobra y ya no necesitamos.

Es cierto e indiscutible que el interés que generan muchos de esos títulos antiguos, esos good old games que dieron lugar a su creación y que por lo tanto están en su ADN, es tremendamente minoritario. Pero no es menos cierto que forman parte indisoluble de la identidad de GOG, y que éstos puedan terminar saliendo de su catálogo, puede suponer la desaparición de la única vía (que no sean las descargas, obviamente) de obtener juegos que nos marcaron en algún momento de nuestra infancia y juventud. Y sí, puedes llamarme nostálgico, pero es una pena que me entristece sobremanera, y que complica la subsistencia de un legado que es historia.