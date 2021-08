Durante la batalla legal que afrontan Epic y Apple, la primera ha dicho en sede judicial que la Epic Games Store y la App Store son plataformas de distribución «comparables», una calificación que peca de generosidad en exceso, no solo desde una perspectiva cuantitativa, sino también en términos de rentabilidad.

Nos guste más o menos, la App Store es una plataforma enorme que ofrece una gran cantidad de contenidos, incluyendo desde los clásicos juegos hasta un sin fin de aplicaciones de diversos tipos. Obvia decir que, además, su rentabilidad está años luz de la Epic Games Store, y esto le ha puesto a Apple las cosas muy fáciles a la hora de derribar la argumentación que ha esgrimido Epic.

Es imposible negarlo, la Epic Games Store no es realmente comparable a la App Store. Así de contundente fue la compañía de la manzana, que rebatió el argumento de la compañía que dirige Tim Sweeney diciendo que «la Epic Games Store no es rentable, y no se puede comparar con la App Store». Los números no mienten, en 2019 dicha tienda generó a Epic unas pérdidas de 181 millones de dólares, las pérdidas proyectadas en 2020 fueron de 273 millones de dólares y se espera que en 2021 se vuelvan a producir unas pérdidas de, aproximadamente, 139 millones de dólares.

Si hacemos cuentas, esto nos deja una inversión mínima de casi 500 millones de dólares por parte de Epic para sacar adelante la Epic Games Store, asumiendo esas pérdidas como algo necesario para que la tienda pueda alcanzar, por fin, la senda de la rentabilidad, algo que, en teoría, no tendrá lugar hasta 2027. Poniendo esto en contexto, podemos decir que dicha plataforma tardará casi nueve años en empezar a ser rentable.

¿Por qué tiene tanto interés Epic en la Epic Games Store?

Es una pregunta muy compleja, la verdad. Antes de nada, quiero dejar claro mi punto de vista, y mi opinión personal sobre la Epic Games Store. No estoy en contra de que una tienda quiera regalar juegos, más bien todo lo contrario, y tampoco me parece mal que haya competencia en el mundo de la distribución de juegos en formato digital. Esto es algo que, al final, nos beneficia a todos.

El problema es que la Epic Games Store no ha hecho, a mi juicio, las cosas nada bien. No se ha limitado a regalar juegos, los ha utilizado para comprar usuarios, y ha cerrado exclusivas temporales para forzar a los jugadores de PC a optar por su plataforma. La plataforma que pide que se juegue limpio, que no quiere que se limite al jugador a comprar sus juegos en una única tienda, ha ido en contra de sus propios argumentos.

Esa doble moral ya hace que las cosas no pinten nada bien, pero es que, además, la Epic Games Store apenas ha mejorado de verdad como plataforma en todos los años que lleva activa, y no deja de ser una tienda más que no puede competir de verdad con Steam. Regalar juegos está muy bien, pero para competir de verdad con una plataforma que lleva años liderando el sector tienes que ofrecer un servicio de calidad, tienes que estar a su altura. Forzar al jugador de PC a utilizar un servicio de una calidad inferior regalando juegos o comprando exclusivas es, sin duda, perjudicial para él, y para todos.

Volviendo al interés de Epic en la Epic Games Store, creo que todo se resumen en un objetivo claro: crear una plataforma de distribución digital que le permita centralizar, en todas las plataformas y sistemas, los ingresos provenientes de su «gallina de los huevos de oro», Fortnite. Pensadlo por un momento, este juego ha obrado un milagro tan grande que no solo sacó a Epic de una situación complicada e incierta, sino que le ha dado miles de millones de dólares. Llevar la Epic Games Store a Android y a iOS como una tienda independiente, sin pagar las comisiones pertinentes, sería muy lucrativo para la compañía.