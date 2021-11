Ryzen 6000: Todo lo que sabemos de lo nuevo de AMD

Los procesadores Ryzen 6000 de AMD siguen generando una gran expectación, y es comprensible ya que según las últimas informaciones esta generación será la que hará frente a Intel Alder-S, una línea de procesadores de alto rendimiento que ha logrado arrebatarle la corona del rendimiento monohilo y que, como ya os contamos en su momento, se asienta sobre una plataforma más avanzada, y más completa, gracias al soporte de memoria DDR5 y del nuevo estándar PCIE Gen5.

Gracias al buen trabajo que hizo AMD con los procesadores Ryzen 5000, y al enorme salto que consiguió en términos de IPC con la arquitectura Zen 3, la verdad es que el gigante de Sunnyvale no lo tiene complicado para recuperar esa corona. La diferencia entre los procesadores Alder Lake-S y los Ryzen 5000 en términos de IPC no es demasiado grande, así que en principio a la compañía de Sunnyvale debería bastarle con afinar un poco la arquitectura de los nuevos Ryzen 6000 para volver a liderar en IPC.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que esa nueva generación de procesadores de alto rendimiento de AMD no estará basada en la arquitectura Zen 4, sino en una revisión menor de su arquitectura actual, conocida provisionalmente como Zen 3+. Este cambio de planes se debe, según las fuentes más fiables que he podido consultar, a una razón muy sencilla: AMD necesita responder cuanto antes a Alder Lake-S, y los procesadores basados en Zen 4 no estarán listos hasta finales del año que viene.

Con Zen 3+, AMD podrá mejorar el IPC de sus procesadores en poco tiempo, sin tener que introducir cambios drásticos a nivel de microarquitectura, y sin tener que lanzar una plataforma totalmente nueva. El tiempo es vital, dada la posición de ventaja en la que ha quedado Intel, y por ello los Ryzen 6000 entraron en producción, supuestamente, a mediados de este mes. Si esto es cierto, su presentación tendrá lugar en el CES de 2022, y su lanzamiento se producirá en febrero de dicho año.

As I said before, ZEN3D is already in mass production in the middle of this month, and it usually takes at least 3 months to get to market, so I’m leaning toward it being announced in January and available in February.

— Greymon55 (@greymon55) November 29, 2021