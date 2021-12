YouTube lista los vídeos y canales más populares de 2021

Continuando con los recopilatorios anuales, uno de los que sin duda no podían faltar es YouTube. Eso sí, no os preocupéis porque no nos estamos refiriendo a los YouTube Rewind, caídos ya en el olvido, sino al listado de los contenidos más populares en durante este 2021, tanto a nivel nacional como internacional.

Comenzando por los más cercanos, destacamos los vídeos más vistos de YouTube durante este año:



Poca sorpresa es que, pese a centrar sus vídeos principalmente en Twitch, Ibai Llanos se haga con el puesto del vídeo más popular de este año en nuestro país. Y es que el joven streamer ha logrado un crecimiento increíble de popularidad durante los últimos meses, con colaboraciones cada vez más extensas que lo han llevado a compartir pantalla no sólo con otros streamers, sino con entidades famosas de todo el mundo.

Así pues, lo que sí resulta curiosos es que el vídeo que ha triunfado haya sido el de la presentación de su nueva mansión, con un vídeo que acumula ya más de 8 millones de reproducciones.

Aunque mayor sorpresa han sido otros de los vídeos que han aparecido en este listado, con un segundo puesto ostentado por un tutorial de pintura en inglés, o un octavo puesto alcanzado por una receta de cocina en alemán.

Por otra parte, la plataforma también ha compartido los vídeos musicales más vistos de este año, entre los que no sorprende nada la predominancia de la música latinoamericana.



Así pues, durante este 2021 vuelven a predominar las canciones en español, con una gran cantidad de artistas, y un género predominante: el electro latino. Aunque esto no significa que no encontremos otros contenidos de idiomas extranjeros, con la presencia de este popular clip de Marc Seguí.

Por otra parte, si bien este año no ha logrado mantenerse en lo más alto del listado, cabe mencionar que Bad Bunny es el único artista que ha logrado colar dos de sus temas entre los vídeos más populares.

Principales creadores de EE. UU.



Siendo uno de los creadores de contenido más populares de todo el mundo, planificando incluso una futura colaboración con Ibai, no nos sorprende encontrar a MrBeast en lo más alto de este listado en su país de origen, aunque nos hubiese gustado poder comparar su posición a nivel global.

Y es que en apenas unos días desde su publicación, este vídeo de recreación de las pruebas de Squid Game (con todas las medidas de seguridad necesarias para obviar la parte trágica de las mismas) ha logrado ya colocarse en el puesto 11 de los vídeos más vistos en toda la historia de YouTube.