Los juegos de Ubisoft pueden volver a Steam en breve

Los nuevos juegos de Ubisoft dejaron de aparecer en Steam hace dos años cuando la productora decidió vender sus desarrollos digitales para PC exclusivamente en Uplay y en la Epic Games Store. Ahora, evidencias surgidas en el Ubisoft Connect muestran que Ubisoft está preparando el regreso a la plataforma de Valve.

A los jugadores nos gustan muy poco las «exclusividades» que por motivos comerciales u otros restringen el número de opciones a la hora de comprar juegos o cualquier producto electrónico. Esta estrategia no suele funcionar siempre para la empresa que lo pone en marcha.

Si bien las alternativas a Steam existen y algunas son tan buenas como GOG o Humble Bundle, teniendo en cuenta que Steam sigue siendo la gran plataforma de distribución de videojuegos por número de usuarios e ingresos, quizá la estrategia de Ubisoft no haya sido un buen negocio.

¿Volverán a Steam los juegos de Ubisoft?

Ubisoft tiene algunos contenidos disponibles en Steam, incluidos títulos que en su día fueron importantes como Assassin’s Creed Odyssey, Trials Rising, Far Cry New Dawn y The Crew 2, y otros. Pero el último juego añadido a la plataforma fue Space Junkies en marzo de 2019.

Desde entonces, la distribuidora ha lanzado otros muchos incluidos triple-A como Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 o The Division 2, que se han quedado fuera. Todo apunta que la situación va a cambiar. El creador de SteamDB, Pavel Djundik, ha encontrado que la última actualización de Steam agregó el cliente para PC Ubisoft Connect al paquete predeterminado. Si actualizas Steam ya debes verlo por allí. Ni Valve ni Ubisoft han realizado comentario alguno, pero si las afirmaciones de Djundik son válidas pronto debe llegar un anuncio oficial.

El motivo del regreso de los juegos de Ubisoft a Steam aún no está claro, pero hay muchas posibilidades de que esté vinculado al lanzamiento de la Steam Deck, programado para febrero de 2022. Poco después del anuncio de la consola portátil, el CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, declaró que si la máquina de juegos se volvía lo suficientemente grande, Ubisoft volvería a vender sus juegos en Steam.

Aunque la consola aún no está disponible, la gran cantidad de pedidos por adelantado que Valve ha recibido hasta ahora podrían ser suficiente para justificar el regreso de Ubisoft. «Por el interés te quiero Andrés…». Y es que Ubisoft tiene en cartera próximos lanzamientos de títulos tan importantes como Tom Clancy, Avatar: Frontiers of Pandora, el remake de Prince of Persia: The Sands of Time, Beyond Good and Evil 2 y otros. Títulos que no deberían estar fuera de la gran plataforma de distribución digital. Ni de sus alternativas.