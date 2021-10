La evolución que ha vivido GeForce Now ha sido verdaderamente impresionante. Los que nos leéis a diario ya sabéis que uno de los puntos de inflexión más importantes que marcó fue la introducción del trazado de rayos y el DLSS, dos tecnologías aceleradas por hardware que requieren de una tarjeta gráfica RTX 2060 o superior para funcionar en modo local.

Con la implementación de ambas tecnologías en GeForce Now, NVIDIA hizo que fuese posible disfrutarlas en cualquier dispositivo, y sin tener que preocuparnos por la fluidez ni por la calidad de imagen, ya que con ambas tecnologías activadas podíamos jugar con resolución 1080p y 60 fotogramas por segundo, lo que se traduce en una fluidez total.

GeForce Now hizo que pudiéramos despreocuparnos del eterno problema del hardware, y los requisitos mínimos, para disfrutar de nuestros juegos favoritos, y ha contribuido, además, a democratizar el acceso a las tecnologías más avanzadas del sector. Unos logros interesantes y dignos de mención, de eso no hay duda, pero NVIDIA sabe que no puede dormirse en los laureles del éxito si quiere mantenerse en lo más alto, y por ello nos ha sorprendido con una importante renovación del servicio que, como vamos a ver a continuación, nos lleva directamente a la próxima generación del juego en la nube.

GeForce Now SuperPod: El superordenador para juego en la nube más potente del mundo

Lo que vemos en la imagen superior es el pilar central de la nueva experiencia que ofrecerá GeForce Now. El SuperPod es un superordenador de última generación que está equipado con más de 1.000 tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 3080 de grado servidor, es decir, diseñadas específicamente para trabajar de forma óptima en un equipo de este tipo. En total, nos encontramos con la friolera de 11.477.760 núcleos CUDA o shaders (una RTX 3080 tiene 8.704) y una potencia bruta de 39.200 TFLOPs. Para alimentar a esas tarjetas gráficas, el SuperPod utiliza procesadores AMD Ryzen Threadripper PRO, y suma la friolera de 8.960 núcleos.

La potencia del SuperPod está fuera de toda duda, ¿pero qué supondrá esto para el usuario de GeForce Now? Pues es muy sencillo, gracias a este nuevo superordenador, NVIDIA podrá ofrecer la modalidad GeForce Now RTX 3080 Experience, es decir, una experiencia de juego en la nube de última generación con la que cada jugador disfrutará de las siguientes claves:

35 TFLOPs de potencia GPU, el equivalente a tres Xbox Series X.

Una CPU de 8 núcleos y 16 hilos de última generación con un alto IPC.

28 GB de GDDR4 a 3.200 MHz.

El rendimiento propio de una unidad SSD PCIE Gen4.

Resolución hasta 1440p y 120 FPS.

Contar con esa enorme cantidad de potencia nos permitirá jugar a otro nivel, y gracias a la unidad SSD PCIE Gen4 los tiempos de carga serán mínimos, lo que significa que podremos aprovechar al máximo el tiempo de cada sesión de juego, sin esperas. En este sentido, os recuerdo que, por ejemplo, DOOM Eternal carga un mapa en apenas tres segundos cuando se ejecuta en una configuración como esta. Obviamente, también podremos activar el trazado de rayos en aquellos juegos que lo soporten.

El salto a nivel técnico que representa la GeForce Now RTX 3080 Experience es enorme, pero al tratarse de una modalidad de juego en la nube no podemos olvidarnos de otro aspecto fundamental, la latencia. NVIDIA ha sido muy clara sobre este tema, y ha confirmado que ha introducido numerosas mejoras que le han permitido reducir la latencia a 56 ms. La medición se hizo sobre la base del «clic al píxel», y se utilizó Destiny 2 como juego para las pruebas.

De nuevo vamos a lo importante, ¿qué supone esto para el jugador? Pues una respuesta precisa y ajustada, sin retrasos. Todo lo que hagamos se reflejará adecuadamente en el juego, y podremos disfrutar de una experiencia verdaderamente óptima. Como sabrán muchos de nuestros lectores, una latencia elevada significa que las acciones que ejecutemos en nuestro mando, teclado o ratón tardarán más en representarse en pantalla (por ejemplo, puedes saltar para esquivar un obstáculo, pero una latencia elevada hará que el salto se refleje tarde, y que choques con ese obstáculo).

Otro tema importante es la sincronización de los fotogramas por segundo. Es un tema que he tocado en muchas ocasiones, así que doy por hecho que nuestros lectores habituales lo tienen claro. Cuando se ejecuta un juego, se generan una serie de imágenes por segundo que deben estar debidamente sincronizadas para representar cada escena, cada acción y, en definitiva, todo lo que incluye el juego en movimiento.

Si se produce una pérdida de sincronización, tendremos problemas de stuttering o tartamudeo de la imagen, y notaremos que el juego no va bien a pesar de que tiene, en teoría, una alta tasa de fotogramas por segundo. Para superar ese problema, NVIDIA ha confirmado que utilizará la tecnología Adaptative Sync. Gracias a ella, el usuario recibirá una alta tasa de fotogramas que llegarán perfectamente ordenados.

Notas finales: Compatibilidad y disponibilidad

GeForce Now RTX 3080 Experience estará disponible a partir de hoy en modalidad de acceso anticipado para los usuarios que tengan una cuenta «fundador» o «prioritaria», con un precio de 99,99 euros por seis meses de servicio. El soporte y la compatibilidad no cambian con respecto a las suscripciones anteriores, lo que significa que podemos utilizarla desde los mismos dispositivos y equipos, y que es compatible con PC, Mac, Android TV, el navegador Chrome, smartphones Android, iPhone y iPad a través de Safari y el navegador Edge (beta).

Si quieres ser de los primeros en disfrutar de este nuevo plan, pero no estás suscrito a GeForce Now no te preocupes, NVIDIA ha confirmado que la nuevas cuentas prioritarias también podrán reservar un hueco en el plan GeForce Now RTX 3080 Experience una vez hayan completado el registro, así que adelante, date de alta y podrás reservar tu plaza para ser de los primeros en disfrutar del juego en la nube de nueva generación.

Como podéis ver en la imagen adjunta, NVIDIA mantiene en GeForce Now los planes anteriores, lo que significa que también podremos seguir disfrutando del plan prioritario por 49,99 euros (incluye seis meses de suscripción), y del plan gratuito, que no conlleva coste alguno. Y hablando de cosas gratis, NVIDIA también ha confirmado que seguirá apostando por integrar juegos gratuitos en GeForce Now, tanto aquellos que podamos conseguir en las principales plataformas de distribución digital como los que son gratis por su propia naturaleza, y seguirá ampliando el catálogo de juegos disponibles.