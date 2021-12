Con el nuevo Microsoft Edge, el gigante de Redmond introdujo cambios que, sin duda, fueron todo un acierto. Dicho navegador está basado en Chromium, la misma tecnología de código abierto sobre la que se asienta Google Chrome. Sin embargo, a pesar de esa base común, ambos navegadores son muy distintos en materia de interfaz, y esto se traduce en una experiencia de uso que, desde luego, no gusta por igual a todos los perfiles de usuario.

No es un secreto que, a pesar del buen trabajo que ha hecho la firma estadounidense con Microsoft Edge, dicho navegador no tuvo, ni de lejos, el éxito esperado, y hoy por hoy está muy por detrás, en cuota de mercado, de Google Chrome. Microsoft lo sabe, y para intentar mejorar esa situación ha decidido recurrir a una estrategia que, cómo mínimo, merece ser calificada de «curiosa».

Algunos usuarios están empezando a recibir el aviso que vemos en la imagen de portada. Dicho aviso aparece en la versión estable de Windows 11, cuando abrimos Microsoft Edge y el navegador detecta que hemos accedido a la página oficial de descarga de Google Chrome. El mensaje dice, textualmente: «Microsoft Edge funciona sobre la misma tecnología que Chrome, con el valor añadido de la confianza de Microsoft».

El objetivo de ese mensaje es muy claro, persuadir al usuario para que no instale Google Chrome y para que decida darle, al menos, una oportunidad a Microsoft Edge. Debo decir que yo lo he intentado más de una vez, pero estoy tan acostumbrado a Google Chrome, y lo utilizo tanto tiempo durante el día que, al final, he preferido quedarme con dicho navegador. Con esto no quiero decir que la alternativa de Microsoft no sea buena, simplemente que prefiero la de Google.

¿Es ético lo que hace Microsoft Edge?

Una pregunta difícil de contestar. Desde la más absoluta imparcialidad, a mi no me parece algo tan grave como para considerar que no sea ético, al fin y al cabo el navegador solo lanza un mensaje recordando que utiliza la misma tecnología que Google Chrome, y que está respaldado por Microsoft. No hay nada raro ni engañoso en el texto, y por ello creo que no merece ser considerado como poco ético.

En este sentido, creo que es importante recordar que Google intentó asustar a los usuarios de Microsoft Edge en su momento, y que lo hizo mostrándoles un aviso de seguridad al visitar la Chrome Web Store que decía: «Google recomienda cambiar a Chrome para utilizar extensiones de forma segura». Dicho mensaje iba acompañado de un enlace que llevaba al usuario directamente a la web de descarga de Chrome. En este caso, sin embargo, sí que vemos un matiz nada ético, ya que se intenta hacer creer al usuario que Microsoft Edge no es capaz de gestionar extensiones de forma segura.

Del mismo modo, la publicidad de «cambia a Chrome» también nos aparecerá cuando visitamos, utilizando Microsoft Edge, diferentes servicios de Google, como su conocido motor de búsqueda, Gmail o Drive, así que al final no podemos considerar que el gigante de Redmond haya hecho nada realmente inapropiado, al menos en sentido estricto, viendo la actitud de su principal rival.

Volviendo al mensaje que muestra Microsoft Edge, este solo aparece, de momento, en Windows 11, así que aquellos que se encuentran en Windows 10 no están afectados, aunque puede que esto cambie en algún momento, así que tenedlo en cuenta.