Durante los últimos años se han creado muchas expectativas alrededor de la Boeing Starliner, la nave diseñada por Boeing y que, una vez operativa, será capaz de realizar vuelos a la Estación Espacial Internacional, así como a otras infraestructuras de este tipo, tanto presentes como futuras. Boeing se puso manos a la obra en 2010, cuando recibió 18 millones de dólares por parte de la NASA para el desarrollo preliminar de la nave. Desde entonces, el gigante aeroespacial estadounidense ha avanzado en el proyecto, teniendo que enfrentarse a algunos problemas.

Fruto de ello es que, pese a que su primer vuelo hasta la Estación Espacial Internacional estaba previsto para 2019, a día de hoy todavía no ha sido posible que la Starliner sea capaz de volar hasta la ISS. El vuelo previsto para el pasado 30 de julio finalmente tuvo que ser pospuesto tras detectarse algún problema en la nave. Finalmente se ha sabido que dicho problema está relacionado con el aislamiento del oxidante empleado para la combustión en los motores. En un primer momento se habló de un lanzamiento para diciembre de 2021, pero finalmente se ha retrasado a algún momento de 2022.

La planificación original, incluso con el retraso de este verano, apuntaba a la primera misión tripulada del Starliner a la Estación Espacial Internacional el año que viene, pero finalmente, según podemos leer en Business Insider, dichos planes han tenido que ser cancelados, a consecuencia de lo cual la NASA ha contratado tres nuevos vuelos con SpaceX para 2022. Estos tres vuelos se suman a los que ya tenía programados la compañía de Elon Musk. Así, durante el año que viene, SpaceX seguirá siendo la única compañía en la que se apoyará la NASA para enviar a sus tripulaciones a la ISS.

Esto no significa, no obstante, que la NASA y Boeing se hayan rendido con la Starliner. Como ya ha planteado la agencia espacial estadounidense, contar con más de una empresa capaz de ofrecer el servicio de transporte a la Estación Espacial Internacional es algo fundamental, pues supone tener el servicio garantizado incluso en el caso de que una de las empresas y/o sus naves sufra algún problema por el que, aunque sea de manera temporal, tenga que suspender su servicio. Sea la Starliner o la Crew Dragon, EEUU quiere tener siempre un medio «propio» de lanzamiento y transporte.

Kathy Lueders, administradora asociada de la NASA, ha afirmado: «Es fundamental que comencemos a asegurar vuelos adicionales a la estación espacial ahora para que estemos listos ya que estas misiones son necesarias para mantener una presencia estadounidense en la estación«. No obstante, hay que recordar que durante todos los años en los que Estados Unidos no ha contado con medios para el transporte a la ISS, se ha apoyado en las naves rusas Soyuz para tal fin. No obstante, es cierto que estratégicamente, y más de cara al futuro, resultará clave ser autónomo en lo referido a esta capacidad.