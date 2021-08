Segundo retraso para el vuelo de prueba de la Boeing Starliner, y que como ya te contamos hace unas semanas, estaba previsto inicialmente para el pasado viernes 30 de julio. Como ya te contamos en su momento, si la prueba se suspendía, la fecha más cercana sería el tres de agosto, es decir, hoy. Y efectivamente el primer lanzamiento fue aplazado tras el problema de la sonda rusa del pasado jueves y que tras llegar a la ISS y acoplarse activó sus propulsores.

Como medida de seguridad el vuelo de prueba de la Starliner se aplazó hasta que estuviera claro qué había ocurrido y, sobre todo, que las condiciones ya eran seguras. Y es que, recordemos, el Starliner tiene que realizar un vuelo completo, no tripulado, hasta la Estación Espacial Internacional y, obviamente, retornar a la Tierra. El objetivo es comprobar que la nave es segura para, en caso de que todo salga bien, poder llevar a cabo su primero vuelo de prueba ya tripulado antes de que acabe el año.

El vuelo se reprogramó para hoy a las siete y veinte de la tarde (hora española peninsular), pero la combinación de un pronóstico meteorológico dudoso y, sobre todo, un problema con las válvulas en el sistema propulsor de la cápsula, ha hecho que el lanzamiento fuera aplazado de nuevo. Eso sí, en este caso el retraso será tan solo de unas horas, pues se ha reprogramado para las 18.57 (de nuevo hora española) de mañana miércoles, algo que nos da a entender que el problema con las válvulas ya ha sido identificado y solventado.

We’re standing down from today’s #Starliner Orbital Flight Test-2 launch. During pre-launch preparations, our engineers detected unexpected valve position indications in the propulsion system. Read the full statement: https://t.co/uQBjvq8ObU pic.twitter.com/4X2INbZj7Q — Boeing Space (@BoeingSpace) August 3, 2021

El programa Starliner es muy importante para la NASA, pues le ofrece una alternativa a los servicios de SpaceX y de su Crew Dragon. Y no, esto no significa que la agencia espacial estadounidense tenga algún problema con la compañía de Elon Musk, pues no es así. El problema es depender de una única empresa para el servicio de transporte de astronautas y científicos de y a la Estación Espacial Internacional. Y es que en caso de cualquier problema de SpaceX, no tener alternativa obligaría a la agencia a volver a depender de las Soyuz rusas.

Con el Starliner operativo, Boeing se volvería a sumar a la lista de proveedores de la NASA, y en un futuro en el que parece que la actividad espacial se va a incrementar sustancialmente, todo apunta a que habrá actividad más que suficiente como para ambos vehículos, Starliner y Crew Dragon, por no contar los planes que puedan tener al respecto otras compañías del sector privado.