Matrix 4 confirmado: vuelve Neo, Trinity y la pastilla roja

Matrix 4 está en desarrollo, según anuncio oficial del ejecutivo de Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich. Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss volverán a los papeles principales, mientras que Lana Wachowski escribirá y dirigirá la producción.

Han pasado más de veinte años desde que «The Matrix» llegó a la gran pantalla. Un intrigante universo distópico donde la humanidad había perdido el control frente a máquinas de Inteligencia Artificial que dominaban un futuro sombrío. La cinta capturó el interés de los aficionados a la ciencia ficción y se convirtió en una película de culto. Ganó cuatro Oscar y dio paso a dos entregas más (la tercera menos buena, pero de obligada visión) completando una trilogía. También llegaron videojuegos y una antología de anime de 2003, The Animatrix, ésta sí fantástica.

Eran otros tiempos cuando el 31 de marzo de 1999 «The Matrix» fue estrenada en Estados Unidos. Las imágenes generadas por computadora (CGI) estaban revolucionando los efectos especiales, las cintas de vídeo estaban dejando paso a los DVDs y los teléfonos móviles se estaban convirtiendo rápidamente en algo imprescindible. The Matrix ofrecía eso y mucho más, amén de innovaciones técnicas en un apartado visual alucinante para la época.

¿Es necesario Matrix 4?

Hace tiempo que se rumoreaba una nueva entrega a modo de secuela o precuela de la trilogía original. Se conoció como «The Matrix Reboot» y no contaba con las hermanas Wachowski ni con los protagonistas conocidos, por lo que apuntaba otra de esas pelis con la única pretensión de «estirar la teta de la vaca», hacer caja y nos tememos, destrozar lo anterior.

Si las hermanas Wachowski (por aquellos entonces hermanos) no fueron capaces de mantener el nivel de las dos primeras entregas en el final de la trilogía con The Matrix Revolutions, y las críticas, puntuaciones y audiencia cayeron bastante frente a ellas, era improbable que personal externo pudiera hacerlo. Por otro lado, la serie de cortos Animatrix fue un gran complemento, sirvió de trasfondo y enlace entre las pelis, ofreciendo material extra que explicaba situaciones, variables y conceptos no suficientemente desarrollados en la trilogía.

Matrix 4 contará con Lana Wachowski a cargo del guión, la producción y la dirección, mientras que la presencia de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en los papeles principales ayudará a mantener el «espíritu» de la trilogía. No se conoce nada de su argumento y localización, si será anterior a la guerra con las máquinas y el dominio de la IA frente a los humanos o después tras la esperanza de -al menos- poder convivir con ella.

«No podríamos estar más emocionados de volver a entrar en The Matrix con Lana», explican desde Warner. «Lana es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de Matrix».

Se espera que la producción comience a principios de 2020, con un guión de Wachowski al que contribuirán otros como Aleksander Hemon y David Mitchell. No hay información sobre la posible participación de otros veteranos de la serie, en particular Laurence Fishburne y la cocreadora Lilly Wachowski.