NVIDIA confirmó, hace unos días, la GeForce RTX 2060 de 12 GB, una tarjeta gráfica de gama media con la que el gigante verde intentará mejorar un poco la situación que tenemos actualmente en el mercado de tarjetas gráficas de consumo general. Los que nos leéis a diario ya estáis al corriente del problema, y sabéis que la cosa no empezará a mejorar hasta algún momento de 2023, al menos según las previsiones más recientes de los principales expertos del sector.

Esa era la idea que todos teníamos en la cabeza, pero me llena de alegría poder daros una buena noticia en este sentido, y es que según Colette Kress, CFO de NVIDIA, el suministro de tarjetas gráficas del gigante verde empezará a mejorar antes de lo esperado, concretamente en la segunda mitad de 2022. ¿Quiere decir esto que para entonces podré comprar una tarjeta gráfica RTX 30 a su precio recomendado? Lo más probable es que no, ya que la situación tardará un tiempo en normalizarse por completo, pero sí que indica que los precios empezarán a bajar a partir de esa fecha. Con eso en mente, tenemos razones para empezar a ser positivos.

Volviendo a la GeForce RTX 2060 de 12 GB, los principales ensambladores ya han presentado sus diferentes modelos, lo que significa que dicha tarjeta gráfica ya está empezando a llegar al mercado, aunque por desgracia no he podido encontrar ninguna unidad en el mercado español al momento de escribir este artículo, y tampoco puedo daros detalles sobre su precio de venta, aunque todo parece indicar que rondará los 400-500 euros. Tened en cuenta que este no equivale al precio recomendado, sino al precio real que tendrá en tiendas debido a la inflación.

Las especificaciones de la GeForce RTX 2060 de 12 GB son, en esencia, las mismas que las de una RTX 2060 Super. Las dos únicas diferencias importantes que presenta frente a aquella están, por un lado, en su bus de memoria, que se mantiene en 192 bits, como al RTX 2060 estándar, y en el aumento de la memoria gráfica, que pasa de los 6 GB de aquella a los 12 GB. Tiene, por tanto, 4 GB más que la RTX 2060 Super, ya que esta última suma 8 GB.

Si trasladamos esto al mundo real, deberíamos encontrarnos con un rendimiento muy similar al de una RTX 2060 Super, es decir, esa GeForce RTX 2060 de 12 GB sería solo un poco menos potente que aquella. Esto la convertiría en una opción muy interesante para jugar en 1080p y en 1440p, ya que dicha tarjeta gráfica podría mover juegos con total fluidez en calidades máximas bajo esas resoluciones, y tiene a su favor, además, el valor de contar con hardware dedicado a la aceleración de trazado de rayos y el soporte de DLSS de segunda generación.

Entre los ensambladores que han confirmado el lanzamiento de una GeForce RTX 2060 de 12 GB se encuentran empresas del calibre de ASUS, MSI, Gigabyte, GALAX, ZOTAC, Inno3D, Gainward y Colorful, aunque algunas de estas solo operan en el mercado asiático. Por otro lado, tal y como os habíamos comentado anteriormente, no veremos una versión FE de esta nueva tarjeta gráfica, lo que significa que solo podremos comprarla en versiones personalizadas por dichas ensambladoras.

Si te preguntas si vale la pena actualizar a una GeForce RTX 2060 de 12 GB, o si es mejor ir a por una RTX 3060 de 12 GB, recuerda que la segunda rinde, en rasterización, como una RTX 2070 aproximadamente, y que la otra rinde un poco menos que una RTX 2060 Super. Esto quiere decir que la RTX 3060 más potente, pero la diferencia no es demasiado grande. Por otro lado, actualizar a una GeForce RTX 2060 de 12 GB tendría sentido si vienes, como máximo, de una GeForce GTX 1060 de 6 GB-Radeon RX 580 de 8 GB (o si tienes un modelo inferior, obviamente).

Get ready to jump in the game to play with the all-new ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 with 12GB GDDR6 memory

Learn more at https://t.co/HRqRg3julw#ZOTAC #ZOTACGAMING #RTX2060 #12gb #Tech #PcHardware #PcComponents pic.twitter.com/FXcYashWBn

— ZOTAC (@ZOTAC) December 7, 2021