La GeForce RTX 3060 rinde casi al nivel de una RTX 2070

El lanzamiento de la GeForce RTX 3060 de NVIDIA está previsto para el 25 de febrero, es decir, para mañana mismo, de hecho algunas ensambladoras, como GIGABYTE, ya han empezado a presentar en sociedad sus primeras versiones con diseños totalmente personalizados. Sin embargo, está por ver cómo de buena acaba siendo la disponibilidad, y hasta qué punto es posible mantener un precio razonable.

Dado que NVIDIA decidió limitar el rendimiento de la GeForce RTX 3060 en criptominado, lo más normal sería que dicha tarjeta gráfica no estuviese en el punto de mira de los mineros, y que los jugadores de todo el mundo puedan acceder a ella sin problemas, y sin tener que pagar un precio inflado. Esa es la teoría, pero viendo el impacto que está teniendo al reventa y la especulación en el sector tecnológico, no me atrevo a dar nada por sentado.

Cuando analicé la GeForce RTX 3060 Ti pude confirmar que esta era ligeramente superior a la RTX 2080 Super. Con ese dato en mente, era fácil deducir dónde acabaría posicionando la GeForce RTX 3060, entre la RTX 2070 y la RTX 2070 Super, una intuición que no iba nada desencaminada, tal y como podemos ver en la recopilación de pruebas de rendimiento que ha publicado VideoCardz.

La tabla adjunta habla por sí sola, de media la GeForce RTX 3060 es un 3% más lenta que la RTX 2070, y solo un 1% más lenta que la RTX 2070, aunque logra superar a ambas en algunas pruebas, como por ejemplo en Port Royal, centrada en medir el rendimiento en trazado de rayos. Si la comparamos con la RTX 2060, vemos que la mejora de rendimiento es, de media, de un 11%.

Sé lo que estáis pensando, que no hay un salto tan grande como cabría esperar, pero debemos tener en cuenta que estamos viendo números que reflejan el rendimiento en pruebas sintéticas, y que las diferencias en pruebas reales (juegos) entre la GeForce RTX 3060 y la RTX 2070 podrían ser mucho más marcadas, y a favor de la primera.

Especificaciones finales y precio de la GeForce RTX 3060

Núcleo gráfico GA106 en 8 nm Unidades SM 28 Núcleos para trazado de rayos 28 Núcleos tensor 112 Shaders 3.584 Frecuencia de trabajo 1.320-1.777 MHz Memoria gráfica 12 GB GDDR6 Bus de memoria 192 bits Velocidad de la memoria 15 GHz Unidades de texturizado 112 Unidades de rasterizado 48 TGP 170 vatios Conectores de alimentación Uno adicional de 8 pines Precio recomendado Desde 335 euros

La GeForce RTX 3060 será una tarjeta gráfica pensada para jugar, de forma óptima, en 1080p con trazado de rayos activado, y en 1440p con calidades máximas sin trazado de rayos.

Será interesante ver cómo posiciona este modelo frente a la Radeon RX 6700 de AMD, una solución gráfica de gama media que, según las últimas informaciones, llegará al mercado en algún momento del mes de abril.