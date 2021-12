Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y encaramos la recat final del año con multitud de estrenos olvidables en su mayoría, por lo que reconocerle a The Expanse el camino recorrido parecía lo más adecuado. Pero que no sea por novedades…

Amazon Prime Video

Comenzamos esta semana con Amazon Prime Video, que no solo pretende enganchar a sus suscriptores con The Expanse, aunque esta sea lo más interesante sin duda de su oferta.

¡Qué decir de The Expanse que no haya dicho ya! La serie de ciencia ficción iniciada por Syfy llamó la atención desde un primer momento, lo cual no fue óbice para que la cadena la cercenara como hace con la mayoría de lo que saca… Y llegó Netflix al rescate, produciendo su segunda y tercera temporada, pero abandonándola a medias… Y llegó Amazon al rescate, sí, comprometiéndose a terminar la historia con una temporada más que han acabado siendo seis.

Así, la plataforma ha estrenado esta semana el primer capítulo de la sexta y última temporada de The Expanse, la ópera especial más especial de los últimos años, y no es gratuito el halago: para encontrar algo del mismo nivel tenemos que remontarnos a series como Battlestar Galactica o Firefly. Hay que ver todavía si Fundación podrá llenar el hueco que deja The Expanse, pero mientras tanto los fans de esta última tienen varias semanas por delante de deleite cósmico.

Al margen de The Expanse prime Video estrena otros contenidos exclusivos entre los que podemos destacar Encounter, una cinta enmarcada también en el terreno de la ciencia ficción, pero de carácter mucho más terrenal que la anterior y con un recibimiento por parte de la crítica un tanto tibio, por no decir frío.

Más contenidos exclusivos:

Cuidado con lo que deseas . «Una familia va a pasar las vacaciones de Navidad a su casa de la montaña, cuando el abuelo, que tiene poderes, les enseña a los niños uno de sus instrumentos, una bola mágica que concede deseos.»

. «Una familia va a pasar las vacaciones de Navidad a su casa de la montaña, cuando el abuelo, que tiene poderes, les enseña a los niños uno de sus instrumentos, una bola mágica que concede deseos.» Ed Sheeran: The Equals Live Experience . «Sintonice como el fenómeno pop británico Ed Sheeran realiza una serie de nuevas pistas de su último álbum.»

. «Sintonice como el fenómeno pop británico Ed Sheeran realiza una serie de nuevas pistas de su último álbum.» El efecto polilla (T1). «No hay objetivo demasiado raro, complejo, absurdo o estúpido en la primera temporada de El efecto polilla, en la que los mejores cómicos de Australia se burlan de la humanidad en 2021.»

(T1). «No hay objetivo demasiado raro, complejo, absurdo o estúpido en la primera temporada de El efecto polilla, en la que los mejores cómicos de Australia se burlan de la humanidad en 2021.» Los Ferragnez (T1). «Docuserie que cuenta la extraordinaria vida de Chiara Ferragni y Fedez. Un auténtico cuento divido en ocho episodios que nos revela lo que hay detrás de la famosa pareja.»

(T1). «Docuserie que cuenta la extraordinaria vida de Chiara Ferragni y Fedez. Un auténtico cuento divido en ocho episodios que nos revela lo que hay detrás de la famosa pareja.» Tampa Baes (T1). «Mientras que las chicas de Tampa se las arreglan con sus trabajos, amores y vidas sociales, también tienen que lidiar con la rivalidad en su grupo de amigas.»

Entra en catálogo:

HBO Max

HBO Max es la siguiente en la lista, y es que aunque no estrena demasiado, suelta uno de sus ganchos más comentados… para quien le guste, claro. Por lo demás, sigue rellenando catálogo a marchas forzadas.

En el caso de que te hayas perdido, And Just Like That… es la vuelta al a las pantallas de Sexo en Nueva York, el grupo de amigas pijas que hace dos décadas deleitaban por TV a las treintañeras de medio mundo. Ahora pasan de la cincuentena, pero su vida no ha cambiado demasiado y todo gira en torno a sus relaciones sociales y amorosas en el Nueva York de los privilegiados. A capítulo por semana.

Más contenidos exclusivos:

Beforeigners: Los visitantes (T2). «Gente del pasado empieza a aparecer en el mar de manera inexplicable. Años después el detective Lars Haaland se une a Alfhildr Enginnsdottir, el primer agente de origen vikingo, para resolver un misterioso asesinato en Oslo.»

(T2). «Gente del pasado empieza a aparecer en el mar de manera inexplicable. Años después el detective Lars Haaland se une a Alfhildr Enginnsdottir, el primer agente de origen vikingo, para resolver un misterioso asesinato en Oslo.» Cómo meterse en un jardín (T1). «Serie sobre la extraña historia real de una pareja aparentemente normal de Nottinghamshire, Susan y Christopher Edwards, que asesinó a los padres ancianos de Susan y lo ocultó durante quince años.»

(T1). «Serie sobre la extraña historia real de una pareja aparentemente normal de Nottinghamshire, Susan y Christopher Edwards, que asesinó a los padres ancianos de Susan y lo ocultó durante quince años.» La Casa de los Retos (T2). «Las familias miden su agilidad mental, compañerismo y ganas de divertirse ante sorprendentes retos con objetos cotidianos.»

Entra en catálogo:

Netflix

Seguimos con Netflix, que no defrauda y como cda semana nos deja con una tonelada de basura lista para consumir y olvidar.

Lo más destacado de la semana en Netflix es el estreno de Imperdonable, un nuevo drama con el que deleitar o intentarlo a quien apetezca con un únicp unto de apoyo: el de Sandra Bullock como entidad omnipresente de una cinta en la que se rodea de nombres consistentes como el de Vincent D’Onofrio o Viola Davis, pero en el que la protagonista del gran éxito de Netflix A ciegas lo es todo.

Para no dejar la cuantiosa oferta de exclusivos de Netflix pintada de gris, otra peli de animación para los más peques: ¡Nos volvemos a casa!, un refrito del refrito del refrito que, no obstante, seguro que cumple con el cometido de entretener la sobremesa familiar cualquier día de estas Navidades.

Más contenidos exclusivos:

Anónima . «Cuando un mensaje enviado por accidente da paso a una amistad digital, Vale y Alex empiezan a enamorarse sin darse cuenta de que ya se conocen en la vida real.»

. «Cuando un mensaje enviado por accidente da paso a una amistad digital, Vale y Alex empiezan a enamorarse sin darse cuenta de que ya se conocen en la vida real.» Aranyak (T1). «Las tramas políticas, los intereses personales y un mito bestial emergen cuando dos policías dispares lidian con una red de sospechas tras un desconcertante asesinato.»

(T1). «Las tramas políticas, los intereses personales y un mito bestial emergen cuando dos policías dispares lidian con una red de sospechas tras un desconcertante asesinato.» Centauria (T2). «Una intrépida yegua de batalla que trata de encontrar a su fiel jinete emprende un viaje a través de un mundo fantástico lleno de magia, aventuras y centauros cantarines.»

(T2). «Una intrépida yegua de batalla que trata de encontrar a su fiel jinete emprende un viaje a través de un mundo fantástico lleno de magia, aventuras y centauros cantarines.» Colton sale del armario (T1). «Colton Underwood, exjugador de la NFL y estrella de ‘The Bachelor’, emprende un viaje para aceptar su nueva vida como un orgulloso miembro de la comunidad LGBTQ.»

(T1). «Colton Underwood, exjugador de la NFL y estrella de ‘The Bachelor’, emprende un viaje para aceptar su nueva vida como un orgulloso miembro de la comunidad LGBTQ.» Cómo cargarse las Navidades (T2). «La independiente Tumi siempre acaba complicándolo todo allá donde va. ¿Será capaz de celebrar este reencuentro familiar navideño sin meterse en líos?»

(T2). «La independiente Tumi siempre acaba complicándolo todo allá donde va. ¿Será capaz de celebrar este reencuentro familiar navideño sin meterse en líos?» É o amor: Cantando con los Camargo (T1). «Rodeados por sus familiares y amigos, Zezé Di Camargo y su hija Wanessa pasan tiempo juntos y colaboran de forma creativa en este exclusivo reality.»

(T1). «Rodeados por sus familiares y amigos, Zezé Di Camargo y su hija Wanessa pasan tiempo juntos y colaboran de forma creativa en este exclusivo reality.» El chico de Asakusa . «Antes de lograr el éxito, Takeshi Kitano dio sus primeros pasos como aprendiz del legendario cómico Fukami de Asakusa. Pero mientras su fama crece, la de su mentor decae.»

. «Antes de lograr el éxito, Takeshi Kitano dio sus primeros pasos como aprendiz del legendario cómico Fukami de Asakusa. Pero mientras su fama crece, la de su mentor decae.» La casa de papel: de Tokio a Berlín (T2). «Los cineastas de ‘La casa de papel’ y los actores que dan vida a personajes como Tokio y el Profesor hablan del proceso artístico y emocional que supone rodar esta serie.»

(T2). «Los cineastas de ‘La casa de papel’ y los actores que dan vida a personajes como Tokio y el Profesor hablan del proceso artístico y emocional que supone rodar esta serie.» La cinta de música . «En 1999, la adolescente Beverly descubre una cinta de música rota que sus difuntos padres habían grabado y decide buscar esas canciones para conocerlos un poco mejor.»

. «En 1999, la adolescente Beverly descubre una cinta de música rota que sus difuntos padres habían grabado y decide buscar esas canciones para conocerlos un poco mejor.» Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo) . «Mujeres blancas indignadas. Funerales de gatos. Ligar durante el confinamiento. Nicole Byer no se corta ni un pelo durante su primer especial de comedia para Netflix.»

. «Mujeres blancas indignadas. Funerales de gatos. Ligar durante el confinamiento. Nicole Byer no se corta ni un pelo durante su primer especial de comedia para Netflix.» RuPaul: Reinas del drag: All Stars (T3). «Desde las más queridas hasta las más odiadas, las reinas de las temporadas pasadas compiten por un premio de 100 000 $ y un ansiado puesto en el Drag Race Hall of Fame.»

(T3). «Desde las más queridas hasta las más odiadas, las reinas de las temporadas pasadas compiten por un premio de 100 000 $ y un ansiado puesto en el Drag Race Hall of Fame.» Saturday Morning All Star Hits! (T1). «Esta mezcla irreverente (y algo perturbadora) de animación y segmentos con actores reales celebra los programas petardos de los sábados por la mañana de los años 80 y 90.»

(T1). «Esta mezcla irreverente (y algo perturbadora) de animación y segmentos con actores reales celebra los programas petardos de los sábados por la mañana de los años 80 y 90.» Tiger King: La historia de Doc Antle (T1). «Esta docuserie del «rey tigre» muestra las acusaciones de abusos sexuales, violencia y mala conducta al propietario del zoo de grandes felinos Bhagavan «Doc» Antle.»

(T1). «Esta docuserie del «rey tigre» muestra las acusaciones de abusos sexuales, violencia y mala conducta al propietario del zoo de grandes felinos Bhagavan «Doc» Antle.» Titanes (T3). «Después de lanzarse a actuar por su cuenta, el excompañero de Batman se encuentra con una serie de jóvenes héroes con problemas que necesitan desesperadamente un mentor.»

(T3). «Después de lanzarse a actuar por su cuenta, el excompañero de Batman se encuentra con una serie de jóvenes héroes con problemas que necesitan desesperadamente un mentor.» Veinteañeros en Austin (T1). «En este reality sobre hacerse mayor, un grupo de veinteañeros de Austin (Texas) lidia con el amor y la amistad al mismo tiempo que empieza una nueva aventura: la vida.»

(T1). «En este reality sobre hacerse mayor, un grupo de veinteañeros de Austin (Texas) lidia con el amor y la amistad al mismo tiempo que empieza una nueva aventura: la vida.» Voir: Las claves del cine en la cultura contemporánea (T1). «Varios cinéfilos hablan de los momentos de películas que les emocionaron, sorprendieron, desafiaron y cambiaron para siempre en esta colección de ensayos visuales.»

Entra en catálogo:

Disney+

Terminamos el repaso semanal con Disney+, cuya apuesta para estos días la lleva Ojo de Halcón, pero en el caso de que no sea suficiente…

Bienvenidos a la Tierra es una nueva serie documental original de Disney+ y producida por National Geographic cuyo gran atractivo es el de Will Smith, famoso encargado de embarcarse en «na aventura extraordinaria por el mundo para explorar las grandes maravillas de la Tierra y revelar sus secretos más ocultos».

