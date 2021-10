Amazon ha publicado el primer avance de la sexta y última temporada de The Expanse, una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos años, cuya conclusión se dará conforme lo esperado, entre finales de este año y principios del siguiente.

En el caso de que no la conozcas, y sería un caso raro si es que te gusta la ciencia ficción y no vives en una cueva, The Expanse es una ópera espacial en tono de drama que Amazon sumó a su oferta de contenidos originales con el lanzamiento de su tercera temporada, hace cerca de tres años y hasta ahora la ha mantenido, prueba del impacto positivo que ha tenido la producción entre los aficionados al género.

Ha sido muy curiosa la andadura de The Expanse, no cabe la menor duda: Syfy fue la encargada de producir las novelas de Daniel Abraham y Ty Franck, escritas bajo el seudónimo de James S.A. Corey; Netflix se la agenció como «contenido original» para su distribución internacional y, cuando la primera canceló la serie dejando la historia a medias, Netflix se deshizo de ella, muy en la línea de ambas cadenas.

Para ese momento, sin embargo, The Expanse ya había reunido a un buen número de seguidores y Amazon llegó al rescate, en un principio para producir su cuarta y última temporada y dar así un final a las aventuras de la tripulación del Rocinante. Desde entonces y con puntualidad británica, cada fin de año hemos tenido una nueva temporada de la serie sin merma de recursos en lo visual.

O sea que Amazon no solo se agenció una buena serie para potenciar su Prime Video, sino que el acuerdo fu tan bueno como para extender la serie por tres temporadas más. Pero todo tiene su fin y el de The Expanse comienza el próximo 10 de diciembre. Veremos entonces en qué quedan las intrigas ‘locales’ que enfrentan a la Tierra, Marte y el Cinturón en su pugna por conquistar la gran expansión.