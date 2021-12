Bitcoin: menos distribuido que el dólar

Uno de los mantras que se repiten habitualmente al hablar de Bitcoin y otras criptomonedas es que se trata de un sistema bastante más democrático y que, gracias a su naturaleza distribuida, reparte el poder (basado en la posesión de la «moneda») de un manera más justa. Es más, es común encontrar comparaciones que afirman que el dólar es una moneda más «injusta» que el Bitcoin, y que la baja redistribución de la riqueza de la misma es un claro ejemplo de ellos.

Sin embargo esto no parece ser así, según una investigación llevada a cabo por The Wall Street Journal, el 0.01% de los inversores en Bitcoin controlan alrededor del 27% del total de Bitcoins minados hasta ahora. Esa cifra del 27% equivale a alrededor de 5 millones de Bitcoins, que a su vez ascienden a unos 232.000 millones de dólares. Un club particularmente pequeño y selecto, poseen más de una cuarta parte del total de la criptomoneda.

En comparación, según dicho estudio, un 1% de estadounidenses atesoran alrededor de un tercio de toda la riqueza del país, un problema de desigualdad que ha sido señalado en múltiples ocasiones, curiosamente algunas de ellas precisamente por parte de los defensores de las criptomonedas, es decir, de las personas que afirman que Bitcoin y compañía son la solución a ese problema. Algo que, a la vista de los hechos, no parece demasiado probable en este momento.

Los datos del estudio en lo referido a la distribución de Bitcoin tienen su origen en la Oficina Nacional de Investigación Económica estadounidense, y el estudio está avalado por profesores del MIT Sloan School of Management y la London School of Economics. Estos docentes e investigadores han analizado y mapeado cada transacción de bitcoin durante sus 13 años de existencia.

De esto podemos concluir que ese 0,01% de usuarios son los principales interesados en que la cotización de Bitcoin se mantenga al alza, lo que puede llevar a estas personas a lleva a cabo todo tipo de acciones dirigidas a tal fin. Así, de nuevo, nos encontramos con que Bitcoin podría reproducir los movimientos realizados por los bancos emisores de moneda y otras entidades financieras, movimientos que también son criticados por al menos parte de los inversores y los defensores de las criptomonedas.

A esto debemos sumar algo de lo que ya venimos alertando desde hace tiempo, y es lo influenciables que son las criptomonedas. El ejemplo más claro lo hemos visto en la relación entre Bitcoin y Tesla, pero también lo vimos en mayo con Dogecoin, coincidiendo con la aparición de Elon Musk en Saturday Night Live. Una moneda que puede experimentar este tipo de fluctuaciones simplemente por las acciones de una empresa privada, no inspira demasiada confianza.

En la actualidad no hay manera de saber, con seguridad, si el futuro del dinero son las criptomonedas, pero lo que sí que parece claro es que el modelo actual no es la solución para ciertos problemas que muchos han preconizado durante años. Si Bitcoin es o no es el futuro, dependerá al menos en parte de cambios importantes en su funcionamiento, principalmente aquellos que permitan mejorar su estabilidad. Pero, sobre todo, que no se conviertan en un recurso acumulado en su mayoría por una élite tan minúscula, en tamaño, como la que podemos ver en la actualidad.