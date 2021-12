Los Galaxy S22 tendrán un acabado premium, sin excepción

El lanzamiento de los Galaxy S22 está cada vez más cerca. Si todo va según lo previsto, su presentación tendrá lugar en algún momento del mes de enero del año que viene, y su disponibilidad debería ser real poco después. Gracias a las filtraciones que se han ido produciendo durante los últimos meses, tenemos ya una idea bastante clara de lo que podemos esperar por parte de Samsung, pero todavía nos quedan algunas dudas importantes que, poco a poco, están empezando a resolverse.

En ese sentido, una de las cuestiones más importantes que estaban todavía sin resolver era la del acabado de los Galaxy S22. Os pongo en situación, cuando Samsung lanzó los Galaxy S21, optó por utilizar acabados de diferentes calidades para los modelos que formaban dicha serie. Así, el Galaxy S21 estaba fabricado en aluminio, pero tenía una capa de plástico en la parte trasera, mientras que los Galaxy S21+ y Galaxy S21 Ultra estaban rematados en cristal.

Como ya os contamos en su momento, el uso de diferentes materiales en un smartphone es un tema importante porque no solo determina su calidad de construcción, y el nivel en el que se encuadra (básico o premium), sino que también puede afectar a la experiencia de uso y a otros aspectos relevantes, como la refrigeración o la intensidad de la señal. En este caso, la combinación de metal y plástico estaba un poco fuera de lugar, sobre todo teniendo en cuenta que el Galaxy S21 era un modelo de gama alta.

El Galaxy S22 estará fabricado en metal y cristal

Así lo asegura Ice Universe, una de las fuentes más conocidas y fiables dentro del universo Samsung, que ha comentado que todos los modelos de la serie Galaxy S22 utilizarán un chasis de metal, y tendrán una terminación en cristal. Adiós al plástico, y esto es positivo, no solo porque el cristal transmite sensaciones más agradables al tacto, sino porque además tiene una alta resistencia a los arañazos y al calor.

Habrá que ver, eso sí, qué impacto acaba teniendo esto en el precio del Galaxy S22. Todavía no hay nada definitivo, pero todas las informaciones que he ido viendo hasta ahora coinciden en que esta nueva generación de smartphones podría acabar siendo más cara que la generación anterior. Viendo la situación actual que vive el mercado tecnológico, especialmente por todo lo que respecta al incremento del coste de muchos materiales y a la escasez de chips, la verdad es que tiene sentido, pero como no está confirmado oficialmente no podemos darle una validez definitiva.

Con respecto a las especificaciones de los Galaxy S22, uno de los cambios más importantes que se viene rumoreando desde hace meses es la posible introducción de la primera GPU Radeon de AMD para dispositivos móviles, basada en la arquitectura RDNA 2. Dicha GPU vendría integrada en el SoC Exyos 2200 de Samsung, un chip que la compañía surcoreana utilizaría para las versiones de los Galaxy S22 distribuidas a nivel internacional. En las versiones para ciertos países, se montará el Snapdragon 8 Gen 1.