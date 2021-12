Steve Ballmer quiso que Cortana, la conocida asistente personal de Microsoft, se llamase Bingo. Es algo bastante curioso que vuelve a traer a la palestra lo particular que podía llegar a ser el conocido ejecutivo de Microsoft. Ballmer nunca dejaba a nadie indiferente en sus intervenciones en público, para bien o para mal, y lo que a él le parecían ideas geniales eran percibidas más bien como ocurrencias poco o nada interesantes.

No os estoy dando una opinión personal. Sandeep Paruchuri, un antiguo empleado que trabajaba como gestor de producto de Microsoft, ha dicho recientemente en una entrevista que «Ballmer tenía mal gusto» en lo relacionado con los productos de la marca, y que se le ocurrieron «genialidades» como que, por ejemplo, todo tuviera la marca Microsoft, y antes de irse de la compañía quiso dejar, como «regalo», el nombre de Bingo al nuevo asistente personal del gigante de Redmond.

La verdad es que coincido con los colegas de Neowin, no entiendo qué tenía exactamente en la cabeza Steve Ballmer cuando pensó que llamar Bingo a un asistente personal era una buena idea, pero quizá estuviera relacionado con la popular canción del perro Bingo. En cualquier caso, está claro que era una mala idea. Por suerte Satya Nadella tenía en la cabeza otros planes, y todos conocemos el final de la historia.

Cortana fue elegido como nombre favorito por miles de usuarios

Podríamos pensar que Microsoft tomó la decisión que quiso de forma totalmente unilateral, y que decidió llamar Cortana a su conocida asistente virtual para aprovechar el cariño, y la popularidad, que tenía la IA coprotagonista de la franquicia Halo. En parte fue así, es decir, esa fue la razón por la que Microsoft apostó por Cortana, pero no eligió el nombre de forma directa y unilateral.

En 2013, Microsoft tuvo en cuenta las opiniones que los usuarios vertieron en los foros de soporte de Windows Phone. Más de 20.000 personas votaron a favor de que la compañía mantuviera de forma definitiva el nombre de Cortana, y entre los comentarios que se generaron podíamos ver opiniones muy positivas que decían, por ejemplo: «Cortana es el mejor nombre posible para una inteligencia artificial (una asistente virtual en este caso). Ella nos ha guiado en la franquicia Halo, y ahora puede guiarnos al utilizar nuestros teléfonos».

No hay duda de que el fracaso de Windows Phone fue un duro mazazo para Cortana, pero a pesar de todo, y de que Microsoft ha considerado renombrarla en varias ocasiones, al final dicho nombre se ha mantenido. A título personal, debo decir que Cortana me parece acertado por ese guiño hacia la conocida IA de la saga Halo, pero en términos prácticos, y enfocándolo a un uso real, no me parece tampoco una elección verdaderamente óptima.

Dicho esto, aprovecho para lanzaros una pregunta que creo que es interesante, ¿qué nombre le habríais puesto vosotros a la asistente personal de Microsoft? Los comentarios son vuestros.