Xbox Game Pass: ¿Cuánto cuestan los juegos que incluye?

Con Xbox Game Pass, Microsoft ha sabido tocar la tecla correcta y, como consecuencia, su servicio de suscripción, que ya ha cumplido cuatro años en su versión para consola y dos y medio si hablamos de la de PC es un éxito incuestionable. Tanto es así que incluso Sony que durante muchos años no se había mostrado interesada en competir con Microsoft en este campo, finalmente ha tenido que aceptar que a los usuarios les interesa mucho ese modelo, y ya está preparando su propia versión de Xbox Game Pass para principios del año que viene.

Los defensores de este tipo de servicios (entre los que me encuentro) suelen emplear, como principal argumento, que por un coste muy razonable Xbox Game Pass proporciona acceso a un enorme catálogo de juegos, en el que podemos encontrar una gran variedad de géneros, en una oferta que va desde pequeños títulos independientes hasta superproducciones triple A. Es común aludir al enorme coste (así, de manera genérica) que supondría el hacerse con todos los juegos disponibles en Xbox Game Pass a lo largo de un año.

Sus detractores, por contra, basan su crítica en que con la suscripción no estás comprando nada, es decir, que si un día dejas de pagar por el servicio, no mantendrás ninguno de los juegos del mismo. Al final, de algún modo, esta no es más que la enésima ramificación de la eterna discusión alquiler vs compra, que normalmente relacionamos principalmente con la vivienda, pero que en realidad también tiene aplicación en otros muchos campos, desde el alquiler de una película hasta la obtención de un coche mediante renting.

No es mi intención en este artículo abrir el melón de ese debate, no al menos a esa escala, así que lo mejor será volver a Xbox Game Pass y a analizar qué es lo que nos ofrece el servicio, y para tal fin sería muy interesante poder ponerle un precio concreto al catálogo que nos ofrece el servicio, ¿verdad? Pues eso es lo que ha hecho The Loadout, que ha revisado todos los juegos que se han añadido al servicio a lo largo de 2021 para determinar cuál sería el valor total de compra de los mismos.

Para hacer dicho cálculo, se han basado en los precios de los juegos en la tienda de Microsoft y, según este cálculo, los títulos sumados a lo largo de todo el año a Xbox Game Pass, en sus versiones para PC y para consola, es de 6.317,35 dólares (5.581,44 euros al cambio actual). Una cifra a la que habría que sumar, claro, todos los títulos que ya se encontraban en el catálogo antes de empezara el año y que todavía se mantienen en el mismo.

Es cierto, no obstante, que nadie juega a todos los juegos incluidos en Xbox Game Pass (quizá haya alguna persona, pero serán casos muy, muy puntuales) por lo que se puede argumentar que nadie se está ahorrando todo ese dinero, puesto que nadie se compraría todos esos juegos, y evidentemente es cierto. Ahora bien, contar con una selección tan amplia y variada de juegos al alcance de un solo click, sí que nos permite probar más títulos, cambiar de juego de manera más frecuente y, por lo tanto, disfrutar de más titulo de los que jugaríamos si tuviéramos que adquirir cada uno de ellos.

¿Qué opinas tú? ¿Prefieres disfrutar de una mayor variedad de juegos con una suscripción como la de Xbox Game Pass o, por el contrario, prefieres una oferta bastante más limitada pero con los juegos en propiedad y sin tener que pagar una cuota mensual para poder seguir jugándolos? Y si eres usuario de Xbox Game Pass, ¿a cuántos de los juegos de la suscripción has jugado, aproximadamente, a lo largo de este año?