Filtradas presuntas fotos reales del Samsung Galaxy S22 Ultra

El Galaxy S22 Ultra será el próximo smartphone estrella de Samsung, y como es obvio, se está despertando bastante expectación a su alrededor, la suficiente como para poner en alerta a una competencia dispuesta a adelantarse en la medida de lo que puede.

Debido a la cercanía de la presentación oficial, que sería en enero o febrero, poco a poco se van filtrando más cosas del Samsung Galaxy S22 Ultra. Lo último de lo que nos hemos enterado es la filtración de unas presuntas fotos reales del propio smartphone tope de gama, las cuales pueden encontrarse en la cuenta de Twitter de ‘@hypark22’.

De confirmarse la autenticidad de estas imágenes, la verdad es que no estaríamos ante nada revolucionario frente a otras informaciones que se han filtrado a lo largo de las últimas semanas. Siendo más concretos, es muy parecido, por no decir calcado, a las imágenes filtradas por LetsGoDigital hace una semana, por lo que se puede decir que, salvo sorpresa, ya conocemos el acabado estético del dispositivo.

El diseño externo del Samsung Galaxy S22 Ultra recuerda al empleado por la serie Galaxy Note, un detalle que a estas alturas no debería de sorprender viendo que las dos líneas tope de gama del gigante surcoreano han sido compartiendo cada vez más cosas a nivel de hardware. Por otro lado, también podría darse a entender que durante el transcurso del año 2022 veremos otra generación más de Galaxy Note, pero eso está todavía por ver.

Aparte del acabado externo del dispositivo y sus cada vez más similitudes con la serie Galaxy Note, en SamMobile han mostrado en exclusiva la posible existencia de una variante del Samsung Galaxy S22 Ultra con un 1TB de almacenamiento interno para datos. Sí, habéis leído bien, 1 terabyte, una cantidad que superaría a muchos ordenadores x86 (Intel o AMD) de la actualidad, sobre todo los ubicados en las gamas media y baja.

No sería la primera vez que Samsung incluye 1TB de almacenamiento interno de datos en uno de sus smartphones. De hecho, ya lo hizo con el Galaxy S10+. Sin embargo, eso no hace que la cantidad deje de ser impresionante, sobre todo porque, a menos que se enfoque el smartphone a labores de productividad relacionadas con la convergencia (o sea, poder convertir en smartphone en un PC con monitor, teclado y ratón), no se puede decir que se justifique mucho en un escenario estándar, aunque igualmente sí podría tener sentido teniendo en cuenta que la cámara trasera podría grabar vídeos a 8K y la delantera a 4K, y eso significa mucho espacio ocupado.

Debido a que el Samsung Galaxy S22 no ha sido presentado oficialmente, lo prudente es coger todo lo publicado con pinzas, pero por ahora todo apunta a que el futuro smartphone emblema de la compañía surcoreana va tomando forma en lo que respecta a cómo será de cara al público. Os dejamos con las características del dispositivo.

Posibles características del Samsung Galaxy S22 Ultra